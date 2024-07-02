العدل تعمل على خطة تجعل من النزلاء يكملون دراستهم الجامعية

أعلن وزير العدل خالد شواني، تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوسيع وجود المراكز التعليمية في المؤسسات الإصلاحية.

وقال شواني إنه “خلال المرحلة الماضية كان هناك تعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية، حيث أسسنا مراكز تعليمية في السجون وكذلك مراكز للتربية ومحو الأمية”، مبيناً أنه “لولا الدعم والمساعدة والتسهيلات التي تقدمها وزارة التعليم العالي وكذلك وزارة التربية ما كان لهذا المشروع أن ينجح”.

وأضاف شواني؛ “بتوقيعنا على مذكرة التفاهم سنخطو خطوات عملية في توسيع آفاق التعاون فيما بيننا، وسيكون لدينا وفقاً لمذكرة التفاهم في كل قسم إصلاحي سجني مركز تعليمي يحصل من خلاله النزلاء على حق التعليم وإكمال حياتهم الجامعية خلال فترة محكوميتهم”.

وتابع: “عملنا على فتح مراكز امتحانية داخل الأقسام السجنية”، لافتاً إلى أن “ذلك يعد جزءاً من العملية الإصلاحية التي تقودها وزارة العدل بمساعدة ودعم وزارتي التعليم العالي والتربية في إصلاح النزلاء”.

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