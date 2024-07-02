العراق الخامس عربياً و98 عالمياً بمؤشر سعادة الدول

أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، أن العراق احتل المرتبة 98 على مستوى العالم والخامس عربيا بين أسعد الدول.

وقال الغراوي، في بيان إن “مؤشر السعادة العالمي يعتمد مرتبة الدولة بناء على مؤشرات متنوعة مثل الناتج المحلي للفرد، دعم الرعاية الاجتماعية، متوسط العمر الصحي المتوقع، حرية اتخاذ خيارات الحياة الخاصة، كرم عامة السكان، وتصورات مستويات الفساد”.

وأضاف أنه، وفقا لتقرير مؤشر السعادة العالمي لعام 2024، “فقد تصدرت فنلندا القائمة بمجموع نقاط سعادة قدره 95.67، تلتها الدنمارك وأيسلندا، بينما كانت المراكز الأخيرة في التصنيف الإجمالي لأقل مستويات السعادة محتلة بلدان ليسوتو، الكويت، تركمانستان، وليبيا”.

وأضاف الغراوي، إن “العراق يحتل المركز الخامس عربيا بنقاط سعادة تبلغ 72.95.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى بنقاط 87.43، تلتها السعودية والبحرين والجزائر”.

ودعا الغراوي، الحكومة إلى “تشكيل الهيئة الوطنية للسعادة ترتبط برئاسة الوزراء، وتكون مسؤولة عن قياس مؤشرات نجاح الحكومة في سعادة المواطن من خلال تأمين متطلبات العيش الكريم والخدمات وحقوق الإنسان

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط