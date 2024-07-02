القانون: دعوة المالكي لإجراء انتخابات مبكرة “ما تزال قائمة”



2024-07-02

اكد ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، ان دعوة المالكي لاجراء انتخابات مبكرة مازالت قائمة، لافتا الى ان عدم مناقشة الدعوة في اجتماع ادارة الدولة امس الاثنين بالقصر الحكومي بسبب عدم حضور المالكي للاجتماع.

وقال عضو الائتلاف سعد المطلبي في تصريح ، ان ” دعوة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بإجراء انتخابات مبكرة ما تزال قائمة وهناك العديد من الجهات السياسية اعربت تأييدها للدعوة من خلال لقاءتها مع زعيم الائتلاف الا انها لم تصدر موقفا رسميا”.

واضاف ان ” الهدف من الدعوة وجود ضرورة لإصلاح الوضع السياسي، فضلا عن ضرورة اصلاح العملية الانتخابية ” ، مبينا ان ” عدم مناقشة الدعوة في اجتماع ادارة الدولة امس الاثنين بالقصر الحكومي بسبب عدم حضور المالكي للاجتماع” .

واوضح ان ” اختلاف الاراء بين القوى السياسية بشأن قبول الدعوة من عدمها امر طبيعي وصحي ويمكن ان يحل عن طريق الاتفاق السياسي او يفضه الواقع السياسي”.

وكان نوري المالكي ائتلاف دولة القانون، دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد بحلول نهاية العام الحالي 2024، مؤكداً أنّ حكومة السوداني ملزمة بذلك ضمن برنامجه الانتخابي، مشدداً على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين من المشاركة فيها إلا في حال استقالاتهم من مناصبهم.انتهى / 25م

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