النجباء: تنسيقة المقاومة ستقطع الطريق لأي مماطلة امريكية بشأن الانسحاب



2024-07-02

اكدت حركة النجباء احد فصائل المقاومة العراقية ، الثلاثاء ، ان الهيئة التسيقية للمقاومة سوف تقطع الطريق امام أي مماطلة امريكية بشأن الانسحاب من العراق.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة النجباء فراس الياسر في تصريح ، اننا ” ندرك تماما بان الامريكان سيعمدون خلال مفاوضات جدولة انسحاب قوات التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة الامريكية الى اطالة امد المفاوضات لاسباب وحجج مختلفة الا ان الهيئة التنسيقية تراقب تلك المفاوضات وسوف تقدع الطريق امام اي محاولة من قبل الجانب الامريكي بالمماطلة ” .

واضاف ان ” بيان المقاومة كان واضحا بالنسبة للامريكان وانه لا ينحصر بشان لبنان وانما يتعلق بشكل مباشر بالتواجد العسكري الامريكي وضرورة انسحابه بالكامل من الااراضي العراقية ” .

وكان القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي طالب الحكومة ترك النهج الحالي في ملف خروج قوات التحالف الدولي بقيادة امريكا وتنتهج الجدية من اجل حسم ملف انهاء التواجد الأمريكي. انتهى / 25م

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