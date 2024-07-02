النفط تضع خطة لنصب وحدات لإنتاج البنزين عالي الأوكتان بمحافطتين

كشفت وزارة النفط، عن خطط لرفع جودة المشتقات النفطية المنتجة في العراق ونصب وحدات لإنتاج البنزين عالي الأوكتان في بغداد والبصرة.

وقال وكيل وزير النفط لشؤون التصفية حامد الزوبعي إن “الوزارة نجحت مؤخراً برفع إنتاج البنزين السوبر في مصفى الشمال لـ 3 ملايين و500 ألف لتر من خلال تشغيل وحدة ccr بطاقة 3500 متر مكعب يوميا، وبأوكتان (98)”.

وأضاف، إن “هذا الإنجاز تحقق بعد استكمال تأهيل مصفى الشمال، والآن توج باستكمال تشغيل وحدة الـ ccr في المصفى “، موضحا، أن “هذه الوحدة تعتبر الأولى من نوعها الخاصة بنظام ccr يتم تشغيلها في مصافي العراق”.

وتابع، أن “تشغيل هذه الوحدة وإنتاج 3 ملايين ونصف المليون لتر من البنزين في اليوم عالي الأوكتان يأتي ضمن الخطة التي تلبي الحاجة المستمرة لتحسين نوعية وجودة المنتجات النفطية المنتجة”، مبينا، أن “هناك خطة لنصب مثل هذه الوحدات في مصفى الدورة ببغداد ومصافي البصرة وكذلك وحدات الـ fcc”، لافتا إلى، أن “جميع هذه الوحدات ضمن خطة الارتقاء ورفع جودة المشتقات النفطية المنتجة في العراق”.

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