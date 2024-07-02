أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، انطلاق الامتحان التنافسي لدراسة الدبلوم العالي بمكافحة الفساد.

وقالت الهيئة في بيان، إن “الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، احتضنت صباح اليوم الاثنين في مقرِّها الامتحان التنافسي للمُتقدّمين لدراسة الدبلوم العالي بمكافحة الفساد للعام الدراسي (2024 – 2025) “، مُنبّهةً إلى أنَّ “الموادّ التي سيمتحن فيها المتقدمون هي ما أُدْرِج في دليل الاسترشاد للدراسة الذي سبق أن تمَّ الأعمام عنه بين الوزارات ومؤسسات الدولة كافة”.

وأضافت، إن “هذه الدراسة تهدف للإسهام في تعزيز جهود منع الفساد ومكافحته، وترسيخ مبـادئ النزاهة والشفـافيَّة والحكم الرشيد التي تسعى الهيئة لتحقيقها، وبناء وتطوير القدرات البشريَّـة للعاملين في ميدان مكافحة الفساد، ودراسة التجارب الدوليَّة في مجال الحدّ من الفساد ومكافحته والاستفادة منها”.

وأوضحت أن “المفردات الدراسية تتضمن عدَّة مُقرَّراتٍ من المزمع إدراجها ضمن الفصلين الدراسيَّين اللذين تتكوَّن منها مُدَّة الدراسة البالغة سنة واحدة، منها: تشريعات مكافحة الفساد، وأصول التحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد، والعقود الحكوميَّة، والتدقيـق والرقابة، والمحاسبة الماليَّة، والحـوكمة وتضارب المصالح والكسب غير المشروع”.

وتابعت: “كما ستشتمل على مُقرِّرٍ مُخصَّصٍ لاسترداد الأموال، والتعاون الدولي في استرداد المدانين والموجودات والأصول المُهرَّبة، فضلاً عن الإعلام الاستقصائيِّ ودوره في كشف المستور من الظواهر السلبيَّة والجرائم المخفيَّة، لا سيما الجرائم المُتعلّقة بمُخالفات واجبات الوظيفة والإضرار بالمال العام واختلاسه وهدره”.

وبحسب البيان، نوَّه رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، وخلال كلمته في انطلاق الامتحان التنافسي للمتقدمين بأن “تعزيز قيم النزاهة وقدسية المال العام مُقدَّمان على مكافحة الفساد”، لافتاً إلى أنَّ “ظاهرة الفساد تحتاج إلى جهدٍ علميٍّ وتثقيفيٍّ توعويٍّ؛ لغرس أخلاقيات النزاهة”، مبيناً أن “ذلك سيقلص كثيراً من حدة الفساد، ويقلص مسالكه ومُسبّباته المجتمعيَّة”.

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