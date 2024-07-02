برلماني يحمل الحكومة السابقة استمرار ازمة الكهرباء ويحدد اسباب الهدر

حمل عضو مجلس النواب سالم العنبكي، الحكومة السابقة مسؤولية استمرار ازمة الكهرباء الحالية موضحا ان التقصير بالخدمات موجود بالحكومة الحالية ولكنها عملية تراكمية، فيما حدد اسباب هدر الطاقة الكهربائية في البلد.

ويقول عضو مجلس النواب سالم العنبكي، إن “العديد من الخدمات التي نحتاجها في فصل الصيف مفقودة مثل الكهرباء والماء”. منوها على، ان “هذا احد اسباب استمرار خروج المواطنين للتظاهر والمطالبة بتوفير الخدمات، على الرغم من ان الحكومة الحالية بعمل مستمر لتوفير هذه الخدمات للمواطن”.

ويضيف العنبكي انه “لا يجب علينا تحميل الحكومة الحالية هذا النقص الحاصل بالخدمات طيلة هذه السنين الطويلة لكونها تعتبر حكومة فتية لا يتعدى عمرها اكثر من سنتين، اذ ان هناك العديد من الاطراف تظهر ان الحكومة الحالية لا تعمل بجدية”. مشيرا الى، ان “التقصير بالخدمات موجود في الحكومة الحالية ولكن الازمة عملية تراكمية”.

وتابع، ان “هناك العديد من الخطط وضعت لانهاء ازمة الخدمات، ولكل وزارة عملها المختصة بتنفيذه، اضافة الى تعاون الوزارات فيما بينها”. مؤكدا، انه “نحتاج لملف الخدمات وبالتحديد ملف ازمة الكهرباء ان تكون فيه الجباية دقيقة فهناك الكثير من المناطق لا يصلها قراء المقاييس”، مبينا، انه “يجب ان تكون اسعار الجباية مراعية لظروف المواطن لكونها احد اهم اسباب هدر الكهرباء في البلد، فضلا عن عدم وجود ثقافة الترشيد للطاقة الوطنية من قبل المواطنين، والعديد منهم يقوم بتشغيل الاجهزة الكهربائية بطاقتها الكاملة”.

ويؤكد العنبكي، ان “الحكومة السابقة تتحمل المسؤولية باستمرار ازمة الكهرباء في العراق، وذلك لعدم تعاقدها مع شركات عالمية رصينة لحل هذه المشكلة، اضافة الى انعدام التعاون بين المواطنين وحكومتهم”.

ويعاني المواطنون في مختلف المحافظات العراقية من انقطاع التيار الكهربائي الوطني بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، بسبب استمرار ازمة الكهرباء منذ سنين طويلة بالرغم من صرف مليارات الدولارات مما جعل هذه الازمة لا تزال تتفاقم مع فصل الصيف من كل سنة.

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