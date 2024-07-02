بقرار حكومي.. لماذا تغلق المزارع السياحية في قضاء بلد؟

كشف قائممقام قضاء بلد في محافظة صلاح الدين حيدر البلداوي، موعد إغلاق المزارع والمنتجعات السياحية في القضاء.

وقال البلداوي، إنه “جرى تغيير موعد إغلاق المزارع والمنتجعات السياحية في قضاء بلد وجعلها من الـ12 تموز المقبل ولغاية الـ19منه استعدادا لإقامة الشعائر الحسينية”.

وأضاف، أن “قرار الغلق جرى تعميمه على الأجهزة الأمنية لتنفيذه وفق التوقيتات المحددة”، مؤكدا أن “أي مخالفة سيتم التعامل معها فورا وفق القانون”.

وتابع، أن “القرار يعطي مرونة من أجل تنفيذ الأجهزة الأمنية لخططها في مسك المناطق وتأمين المواكب الحسينية في عموم مناطق القضاء”.

يذكر أن موعد إغلاق المزارع والمنتجعات السياحية كان في 5 من تموز ولغاية 12 منه لكن تم تغييره بناء على رؤية الحكومة المحلية.

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