جائحة الوجود الامريكي.. اعراضها “الخيانة” وعلاجها “المقاومة”



2024-07-01

تقرير..

في الوقت الذي يتأمل العراقيين خيرا بإخراج القوات الامريكية القتالية، ماتزال بعض القوى السياسية تتمسك بها لأغراض اقتصادية وسياسية، وتريد ان لا تفك القيود على العراق، وان يبقى مكبلا واسيرا بيد الاحتلال الأمريكي، وهذا ما تدفع به بعض القوى السياسية من المكونات الأخرى.

المقاومة العراقية واغلب القوى السياسية تريد تحقيق رغبة الاوساط الشعبية بأنهاء التواجد العسكري الذي لا جدوه منه سوى الخروقات والأمنية والدعم للمجاميع الإرهابية التي تهدد امن البلد.

وبالحديث عن هذا الملف يدعو عضو تحالف نبني علي الزبيدي لممارسة الضغط السياسي في ملف انهاء وجود القوات الامريكية على الأراضي العراقية.

وقال الزبيدي في تصريح ، ان “حكومة العراق بالموقف الصريح غير قادرة على اخراج القوات الامريكية، لذا يجب ان تتعاون مع المقاومة لأنهاء هذا الملف “.

ويضيف، انه “يجب على اللجان المشتركة المكلفة بأنهاء التواجد من خلال التمسك بورقة المقاومة، وان يكون هناك التزام بما يريده الشعب”، مشيرا الى ان “الشعب العراقي لا يرغب ببقاء تلك القوات تحت أي عنوان”.

ويبين انه “لا جدوى من الحديث السياسي مع امريكا كونهم مصرين على عدم الخروج من العراق” داعيا “جميع المكونات لأنهاء الهيمنة والضغط الذي تمارسه واشنطن في مختلف المجالات ضد البلد”.

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