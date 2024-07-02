حدث رغم إرادتي ولكن لابأس !..
بقلم مهدي قاسم
في مثل هذا اليوم حدث الشيء الوحيد ….
ــــــ ( اعني 1ــ 7ـ يوم ميلادي ) …….
و ربما في يوم مجهول الحدوث و التاريخ والتدوين الصحيح !..
الذي لم استطع رفضه أو قبوله بإرادتي الحرة..
كأنما حدث و وقع على النحو التالي بأمر من الديكتاتور الأعظم قدري المهيب وبحسم قاطع :
ـــــ هذا الموجود غصبنا عليك سواء عجبك أو لم يعجبك !…
( اعني 1ــ 7ـ يوم ميلادي ) …….
ومنذ ذلك اليوم و حتى هذه اللحظة أحمل على ظهري صخرة سيزيف وأمضي متسلقا قمة جبل العبث العظيم و مدرجات هباء السديم العميق …
ولكن في الوقت نفسه مكتشفا حولي ما هو يسرني حينا ويثير جزعي و أساي حينا آخر ، بسبب الخيبة من العالم و من بعض أقراننا البشر الآخرين ..
و كذلك بين لحظات أفراح وأتعاب …
عزائي الوحيد :
ــــ كنتُ ولا زلتُ أشعر بنفسي بشيء من الرضا ، كرياضي متدرب ومحترف في سباقات الركض الطويلة، يكد بإصرار عجيب ولا يتعب أبدا ، والذي حقق شيئا من إنجازات متواضعة مدعاة لفخر واعتزاز ، الأمر الذي أضفى معنى عميقا على حياته ، لتكون جديرة بالعيش والبقاء ، المجيد حتى المشوار الأخير.