حدث رغم إرادتي ولكن لابأس !..

بقلم مهدي قاسم

في مثل هذا اليوم حدث الشيء الوحيد ….

ــــــ ( اعني 1ــ 7ـ يوم ميلادي ) …….

و ربما في يوم مجهول الحدوث و التاريخ والتدوين الصحيح !..

الذي لم استطع رفضه أو قبوله بإرادتي الحرة..

كأنما حدث و وقع على النحو التالي بأمر من الديكتاتور الأعظم قدري المهيب وبحسم قاطع :

ـــــ هذا الموجود غصبنا عليك سواء عجبك أو لم يعجبك !…

( اعني 1ــ 7ـ يوم ميلادي ) …….

ومنذ ذلك اليوم و حتى هذه اللحظة أحمل على ظهري صخرة سيزيف وأمضي متسلقا قمة جبل العبث العظيم و مدرجات هباء السديم العميق …

ولكن في الوقت نفسه مكتشفا حولي ما هو يسرني حينا ويثير جزعي و أساي حينا آخر ، بسبب الخيبة من العالم و من بعض أقراننا البشر الآخرين ..

و كذلك بين لحظات أفراح وأتعاب …

عزائي الوحيد :

ــــ كنتُ ولا زلتُ أشعر بنفسي بشيء من الرضا ، كرياضي متدرب ومحترف في سباقات الركض الطويلة، يكد بإصرار عجيب ولا يتعب أبدا ، والذي حقق شيئا من إنجازات متواضعة مدعاة لفخر واعتزاز ، الأمر الذي أضفى معنى عميقا على حياته ، لتكون جديرة بالعيش والبقاء ، المجيد حتى المشوار الأخير.

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