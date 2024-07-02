طريق الشباب (حلقة ثقافية) وانت ايضا رجل بار ! * د. رضا العطار

عندما اقرأ قصة الفوضوي الروسي الشهير كوربتكين يرتفع قدر الانسان في نظري، فأكبر له وارفع من مقام الطبيعة البشرية الباردة. فقد حكي ان احد الفوضويين القى قنبلة امام المركبة الملوكية في بطرسبرج، فانفجرت واجفلت الخيل وجمحت، وبينما هو يريد الفرار واذا به يرى طفلا لقيطا قد تركته امه في زاوية من الشارع، فنسي الفوضوي جريمته فنظر الى الطفل وتذكر خيل المركبة وهي جامحة شاردة، فخشى على الطفل منها وانحنى عليه في تؤدة وحمله وعدا به.

فالخير والشر متلازمان في الطبيعة البشرية، ولكن الخير اغلب، وليس الرياء او النفاق إلا اقرارا بذلك. لان المنافق يمارس الرذيلة ويتقنع بالفضيلة. إذ هو يعرف ان العالم يرقى بالفضيلة، وليس من حق ان نسلب الطبيعة البشرية فضائلها ولا نذكر سوى رذائلها. فأنك لا تجد بالوردة اشواكا فقط بل نشم عطرا ذكيا ايضا، والفراشة الزاهية التي تعلو العين بهجتها كانت يوما ما دودة قبيحة.

فالانسان مجموعة من الصفات الحسنة والسيئة، ولكن الحسن يغلب السيء، وانما تحتاج الصفات الى تنشئة وتربية. وكما ان الانسان قد يفكر في ارتكاب جريمة الا انه قد فكر في البر والاحسان ومارسها. ففي نفس كل منا جذوة من ذلك الوحي السامي الذي ينبت في صدور الانبياء المصلحين، لكن هذه الجذوة تحتاج الى الترويح والا بقيت هامدة.

فانت ايها القارئ رجل بار ايضا لانك تنتمي الى تلك الانسانية التي نبت منا العظماء في الدين والعلم والادب. بل انت تمت الى هؤلاء الرجال بعرق، ولو عدت بعشرين او ثلاثين جيلا لوجدت انك انت وابطاله تنتميان الى جد واحد. وما عليك الا ان تنمي هذه الكفايات الحسنة في نفسك حتى تلتهب تلك الجذوة المقدسة في قلبك. فانت عظيم ولا تدري انك عظيم. وانت تحب الخير للعالم ولكنك تجهل ذلك.

* مقتبس من كتاب في الحياة والادب للعلامة سلامة موسى.

.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط