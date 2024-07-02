على أثر واقعة «تحرش بطفلة»… مهاجمة متاجر وممتلكات سوريين في تركيا



1 يوليو 2024 م ـ 25 ذو الحِجّة 1445 هـ

صورة من مقطع متداول على موقع التواصل «إكس» يُظهر اشتعال النيران فى متاجر بقيصري وسط تركيا

ذكرت وسائل إعلام تركية أن مجموعات من الرجال استهدفت متاجر وممتلكات لسوريين في قيصري، بوسط تركيا، مساء الأحد، بعد اعتقال سوري للاشتباه في تحرشه بقاصر.

وتُظهر مقاطع فيديو عدة، نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، رجالاً يحطمون نافذة محل بقالة يُزعم أنه بإدارة تجار سوريين، قبل إضرام النار فيه.

وتُظهر صور أخرى شباناً يعملون بواسطة حجارة وأدوات معدنية على تحطيم دراجات نارية ومركبات في المنطقة نفسها، بجنوب قيصري المعروفة باستضافة كثير من اللاجئين الذين فروا من الحرب في سوريا، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».





وذكرت وكالة «دوغان» الخاصة للأنباء «دي إتش إيه» أن مثيري الشغب استهدفوا ممتلكات أخرى تعود لسوريين.

وصاح رجل، في مقطع فيديو صُوِّر ليلاً: «لا نريد مزيداً من السوريين! لا نريد مزيداً من الأجانب!».

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