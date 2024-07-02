قانوني: الاتهامات الأمريكية للقضاء العراقي لا قيمة لها دولياً

أكد الباحث بالشأن القانوني علي التميمي، أن قرار الكونغرس الاميركي الذي يروم وضع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان على دائرة الاتهام لا قيمة له ولا تأثير دولي يترتب عليه.

وقال التميمي إن “تصريحات الكونغرس الاميركي هي رد فعل على اصدار العراق مذكرة قبض ضد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب”.

وأضاف، أن “قرار الكونغرس الاميركي لا قيمة له ولا تأثير دولي يترتب عليه”.

وأشار التميمي الى، ان “أقصى ما يمكن أن يؤثر قرار الكونغرس الاميركي هو منع رئيس مجلس القضاء العراقي من دخول اميركا”.

وتابع، “على العراق استدعاء السفيرة الاميركية وتسليمها مذكرة احتجاج ضد قرار الكونغرس الاميركي”.

ودعا الباحث القانوني، البرلمان العراقي إلى “تشريع قانون يتيح فرض عقوبات على شخصيات اميركية”، مستدركا “على البرلمان العراقي التعامل بالمثل بشأن ما صدر من الكونغرس الاميركي”.

ولفت الى أن “العراق بحاجة للانضمام الى عضوية المحكمة الجنائية الدولية”.

وأثار مقترح السيناتور الأميركي مايك والتز بمعاقبة مجلس القضاء الأعلى العراقي ردود فعل غاضبة وإدانات واسعة في الأوساط السياسية والمجتمعية العراقية. وقد وصف العديد من المدونين العراقيين هذا التوجه بأنه اعتداء سافر على ركيزة من ركائز العملية الديمقراطية في العراق.

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