لندن.. محمد شكري يُمثّل رئيس حكومة إقليم كوردستان في مؤتمر (IBBC)



2024-07-01

من المقرر أن يُعقد المؤتمر الثاني عشر لمجلس الأعمال العراقي البريطاني (IBBC) في العاصمة البريطانية لندن. وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، بركشت آكريي، أن أحد النتائج المتوقعة للمؤتمر سيكون افتتاح فرعٍ لجامعة لندن في أربيل، وسيكون هذا الفرع الأكبر للجامعة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بركشت آكريي: إن “رئيس هيئة الاستثمار، الدكتور محمد شكري، سيمثل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في مؤتمر (IBBC)، وسيلقي كلمةً بالنيابة عنه في المؤتمر”.

وأكد المتحدث باسم هيئة الاستثمار أن “مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني يُعقد مرتين سنوياً، بمشاركة مسؤولين من أربيل وبغداد ولندن، ويُقام المؤتمر مرةً في لندن ومرةً في دولة الإمارات”.

وأشار إلى أن “الهدف من المؤتمر هو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتتمحور مناقشات المؤتمر الحالي حول الخطوات المطلوبة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار”.

ويشارك في المؤتمر، بالإضافة إلى رئيس هيئة الاستثمار كممثل لرئيس وزراء إقليم كوردستان، ممثلون عن الحكومة العراقية، رجال أعمال، تجار، مستثمرون، وممثلون عن الشركات البريطانية والعالمية.

وأوضح آكريي أنه “سيحضر المؤتمر بعض الشخصيات البريطانية المعروفة وبعض النواب، حيث سيلقون كلماتهم ويسلطون الضوء على تعزيز العلاقات”.

في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم هيئة الاستثمار أن “أحد النتائج الإيجابية المتوقعة من المؤتمر السنوي هو افتتاح فرع لجامعة لندن في أربيل، وهي جامعة ذات شهرة عالمية، وسيكون هذا الفرع الأكبر للجامعة في منطقة الشرق الأوسط”.

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