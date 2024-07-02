مايكل والتز يلغي مقترحه ضد فائق زيدان لكن مساعدات العراق ستتوقف!

قال الصحفي المختص بالعلاقات العراقية الأمريكية، رافد جبوري، إن عضو الكونغرس الأمريكي مايك والتز لم يقدم مقترحه ضد رئيس القضاء الأعلى فائق زيدان خلال الجلسة، بل أن نائباً آخر من نفس الولاية التي ينتمي إليها والتز وهي فلوريدا اسمه “ستيورث” قدم تعديلاً آخر يقضي بمنع وصول المساعدات المالية الأمريكية إلى الحكومة العراقية، وهذا التعديل مر وتم تبنيه في التشريع الأمريكي.

رافد جبوري:

ما حصل في الكونغرس غير متوقع، فأن يأتي عضو الكونغرس مايك والتز ويستهدف رئيس القضاء الأعلى العراقي ويصفه بأنه أداة لإيران، وعامل مساعد لنشر الإرهاب الذي تنشره إيران، فلماذا فائق زيدان بالذات؟

ما حدث في الجلسة أن مايك والتز لم يقدم هذا التعديل، بل أن نائب آخر من نفس الولاية التي ينتمي إليها والتز وهي فلوريدا اسمه “ستيورث” قدم تعديلاً آخر يقضي بمنع وصول المساعدات المالية الأمريكية إلى الحكومة العراقية، وهذا التعديل مر وتم تبنيه في التشريع الأمريكي.

مساعدات أمريكا للعراق ليست كثيرة فالعراق بلد غني ومصدر للنفط ولا يحتاج كثيراً للمساعدات المادية، لكن أن تقطع الأمور من الكونغرس فذلك سيقيّد الحركة الديبلوماسية الأمريكية والتواصل وتمويل برامج كثيرة في العراق، كما يعني أن يد الكونغرس امتدت إلى العلاقات مع العراق ولهذا الأمر تداعيات، إذ ستشهد الفترة المقبلة سياسة خارجية مختلفة تجاه العراق يشتد فيها الصراع في الساحة العراقية في حال استمرار بايدن، إما إذا جاء “ترامب” فستظهر أفكار ومبادرات مختلفة.

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