مجلس الخدمة يباشر بتوزيع حملة الشهادات العليا والأوائل

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، عن مباشرته في توزيع حملة الشهادات العليا والاوائل.

وذكر المجلس في بيان انه “بتوجيه من رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي محمود التميمي وبإشراف أعضاء المجلس، باشر الفريق المُختص بتوزيع الدرجات الوظيفية للمشمولين بقانون (67) و (59) لسنة 2017”.وأكد “حرصه الكبير على أنجاز ملف التوظيف (المرحلة الثانية) طبقاً للأحتياجات الواردة الى المجلس من قبل المؤسسات الحكومية وحسب الإختصاص المطلوب”.

وأشار إلى أنه “مُلتزم بأن يكون التوزيع عادلاً بين المتقدمين لضمان حقوق أبنائنا من الخريجين تحقيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة”.

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