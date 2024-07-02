نائب: واشنطن فشلت في 5 ملفات عراقية



2024-07-02

اكد النائب السابق ايوب الربيعي، الثلاثاء، بان واشنطن فشلت في 5 ملفات بالعراق.

وقال الربيعي في حديث ،ان” العراق في 2024 يختلف في وضعه العام قبل 10 سنوات من ناحية قدرته في مواجهة التحديات وتماسكه الجبهة الداخلية وتصويب العديد من الملفات باتجاهات صحيحة لكنها في نفس الوقت التحديات موجودة ولو كانت بنسب متفاوتة”.

واضاف ان” واشنطن فشلت في 5 ملفات بالعراق هي فرض الاجندة حول قضايا اقليمية ودولية ومحاولة ابعاده عن القضية الفلسطينية بقاء المطاالبة باخراج قواتها من البلاد رغم الضغوط بالاضافة الى انحسار تأثير الدولار مع تغير البوصلة الاقتصادية الى سلة العملات المتنوعة”.

واشار الى ان” خروج امريكا من العراق مجرد وقت”، لافتا الى ان” السيادة الوطنية خط احمر وبغداد باتت اكثر قدرة على مواجهة التحديات”.

يذكر ان اغلب القوى الوطنية العراقية مصممة على اخراج القوات الامريكية من العراق وفق ما جاء في قرار البرلمان العراقي”.انتهى 25 ف

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