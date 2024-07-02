وزير الداخلية يفتتح مصنعاً لطباعة البطاقات الوطنية الملونة

أعلنت وزارة الداخلية، افتتاح مصنع لطباعة البطاقات الوطنية الملونة غير قابلة للتزوير، مؤكدة استمرار العمل بالبطاقة الوطنية غير الملونة حتى انتهاء مدة صلاحيتها.

وذكر بيان للوزارة أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، افتتح مصنع الطباعة الملونة للبطاقات الوطنية الذي تعاقد عليه صندوق شهداء الشرطة بالتعاون مع مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وبالاشتراك مع إحدى الشركات الألمانية”، مشيراُ إلى أن “حفل الافتتاح حضرته السفيرة الألمانية لدى العراق.”

وأكد الوزير وفقاً للبيان أن “هذا المصنع الذي طال انتظاره سيؤمّن الحاجة الفعلية للبطاقة الوطنية بمواصفات متطورة غير قابلة للتزوير وتحمل علامات أمنية، وأنه يمكّن العراق من طباعة البطاقة بسرعة داخل البلاد”، مؤكداً أن “المواطن الذي سيقدم حديثاً على البطاقة سيحصل على بطاقة ملونة مع استمرار العمل بالبطاقة الوطنية غير الملونة وفي حال انتهاء مدة صلاحيتها فبإمكان أي فرد استحصال بطاقة ملونة”.

وأكد الشمري أن “رئيس مجلس الوزراء وجه بأن تكون البطاقة الوطنية هي المستمسك الأساسي للمواطن ويكون عليها الاعتماد في جميع معاملاته”، موضحاً أن “عدد البطاقات الوطنية التي تم منحها للمواطنين لغاية الآن بلغ نحو 39 مليون بطاقة، وهذا المصنع سينهي التأخير في إصدار البطاقة الوطنية”.

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