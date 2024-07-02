يخدم الكيان والمطبعين.. وزير سابق يدعو الى اجهاض مشروع العقبة



2024-07-02

دعا النائب والوزير السابق القاضي وائل عبد اللطيف، الثلاثاء، الحكومة والقوى السياسية الى رفض مشروع مد انبوب البصرة العقبة لكونه مشروع مشبوه مضر للعراق وفائدة للمطبعيين ويخدم الكيان الصهيوني.

وقال عبد اللطيف في تصريح للوكاله، إن ” مشروع انبوب البصرة العقبة مشروع امريكي صهيوني لجر العراق على سكة التطبيع مع الكيان الصهيوني، فضلا عن افادة الاردن ومصر المطبعتين مع الكيان الصهيوني، كما يشكل ضررا اقتصاديا وهدرا لأموال الشعب العراقي”.

واضاف ان ” المشروع ومنذ اعلانه لليوم تنعدم فيه الشفافية والوضوح”، لافتا الى انه” يمثل مشروعا امريكيا صهيونيا غاياته ايصال نفط العراق للكيان الصهيوني الغاصب”.

ودعا عبد اللطيف، الحكومة و القوى السياسية الى رفض المشروع واجهاضه، لكونه مشروع مشبوه مضر للعراق وفائدة للمطبعيين”.

وجددت تنسيقية المقاومة العراقية، تهديدها باستهداف المصالح الأميركية في العراق والمنطقة إذا ما شنت إسرائيل هجومها على لبنان، مشيرة إلى أن خطة أنبوب البصرة – عقبة سيكون بداية التطبيع دون فائدة للعراق منه.انتهى/25م

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