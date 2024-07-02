“يوم الجمهورية العراقية”.. اللجنة الوطنية تدعو لتخليد ذكرى ثورة 14 تموز

دعت اللجنة الوطنية، أبناء الشعب العراقي وقواه الوطنية ومنظماته واتحاداته المهنية والثقافية إلى تخليد ذكرى ثورة 14 تموز، وهو يوم تأسيس الجمهورية العراقية.

وذكر بيان للجنة، أنه “تأكيداً على الالتزام بالدستور العراقي الذي نص في الباب الأول، المادة الأولى، على أن جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، تدعو اللجنة الوطنية أبناء الشعب العراقي وقواه الوطنية ومنظماته واتحاداته المهنية والثقافية إلى إحياء ذكرى تأسيس الجمهورية العراقية في صبيحة يوم ثورة 14 تموز”.

وأضاف، أن “الذكرى ستحل علينا بعد أيام، والتمسك بهذا اليوم بوصفه عطلة رسمية وعيداً وطنياً لتأسيس الجمهورية العراقية، تعبيراً عن رفض الخرق الدستوري الذي ارتكبته الحكومة والبرلمان بحذف ذكرى تأسيس الجمهورية من قانون العطل الرسمية”.

وأكد البيان، إن “إحياء هذه المناسبة هو وفاء لملايين الآباء والأجداد الذين خرجوا يوم 14 تموز 1958 في جميع محافظات العراق وبمختلف شرائحهم وانتماءاتهم مؤيدين لهذه الثورة وإعلان تأسيس الجمهورية التي حققت لهم مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية”، مشيراً إلى أن “الدعوة مفتوحة لأبناء الشعب العراقي والشخصيات الوطنية والنخب العراقية للانخراط في هذا الجهد الوطني، وستعلن اللجنة لاحقاً عن مفردات فعاليات إحياء هذه المناسبة المجيدة”.

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