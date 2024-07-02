5 قتلى و57 مصاباً في انفجار بمطعم في غرب تركيا أدى إلى انهيار وتصدع 16 مبنى في محيطه



30 يونيو 2024 م ـ 24 ذو الحِجّة 1445 هـ

صورة من موقع الانفجار (متداولة)

أنقرة : سعيد عبد الرازق

لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 57 آخرون نتيجة انفجار أسطوانة غاز طبيعي في أحد المطاعم في مدينة إزمير غرب تركيا.

وتسبب الانفجار الذي وقع، الأحد، في مطعم في حي توربالي في مدينة إزمير في انهيار 7 مبان مجاورة وإصابة 9 مبان أخرى بتصدعات، بحسب ما أعلن رئيس بلدية إزمير جميل تونجاي.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عبر حسابه في «إكس»، إنه يعتقد أن الانفجار نجم عن أسطوانة للغاز، وإنه تم إرسال فرق من قوات الدرك والإطفاء والإسعاف إلى المنطقة.

وقال والي إزمير، سليمان إلبان، عقب الانفجار، إنه تم على الفور تشكيل مكتب أزمات في موقع الانفجار في أير انجيلار التابع لحي توربالي، مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين إلى 4 مستشفيات في إزمير، ومن بينهم 10 في حالة خطيرة.

وكتب وزير العدل، بلماظ تونش، على حسابه في «إكس» أن اثنين من مدعي العموم بدأوا تحقيقات في المنطقة لكشف أبعاد وملابسات الحادث.

وتجمع العديد من سكان المنطقة بالشوارع المحيطة بموقع الانفجار الذي تسبب في حالة هلع، وروى بعضهم أنهم شاهدوا زجاج النوافذ يتطاير ويسقط على السيارات المارة بالشوارع، وأنهم يخشون الدخول إلى منازلهم بسبب الخوف من انهيارها.

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