أول تعليق للإطار التنسيقي على زيارة مسعود بارزاني إلى بغداد



2024-07-03

أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، يوم الأربعاء، على أهمية الزيارة التي يجريها الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، إلى العاصمة الاتحادية بغداد.

وقال القيادي في الإطار، عائد الهلالي، ، إن “زيارة بارزاني إلى بغداد بهذا التوقيت مهمة جداً لحل المشكلات العالقة ما بين بغداد وأربيل، وهذه الزيارة لها أهمية كبرى في تقريب وجهات النظر بالكثير من القضايا المختلف عليها”.

وأضاف الهلالي أن “بارزاني له ثقله السياسي الكبير في بغداد، وهذه الزيارة ستكون لها نتائج إيجابية على العلاقة ما بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.

وأشار إلى أن “بارزاني يحمل معه الكثير من الحلول للأزمات، خاصة بوجود نية حقيقية من قبل السوداني وحكومته لحل المشكلات العالقة مع الإقليم، أبرزها المالية والنفطية”.

ووصل مسعود بارزاني، صباح اليوم الأربعاء، الى العاصمة بغداد حيث من المقرر أن يلتقي كبار القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين هناك.

واستقبل وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير التخطيط محمد تميم، ووزير الدفاع ثابت العباسي، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، ووزير الإعمار والبلديات العامة بنكين ريكان، وعدد من المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين، الزعيم الكوردي والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي.

وكان مقر البارزاني قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم أن زيارة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني إلى مدينة بغداد تأتي بهدف عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الرسمية والأطراف السياسية العراقية وإجراء لقاءات مع القيادات السياسية.

ويستضيف الإطار التنسيقي الذي يضم القوى والأطراف السياسية الشيعية الحاكمة بالعراق مسعود بارزاني في اجتماعه الدوري المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، وفقا لما كشفه مصدر مطلع للوكالة.

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