اغلاق محال ومطاعم “مخالفة لشروط السلامة” بالمنصور اعتقال 15 متهما

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، اغلاق محال تجارية ومراكز تجميل ومطاعم، في منطقة المنصور وسط بغداد لمخالفة شروط السلامة المقرة من قبل الدفاع المدني، فضلا عن اعتقال 15 متهما بمواد قانونية مختلفة.

وقالت القيادة في بيان، ان مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة القت القبض على (15) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم مطلوبين بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة) وضبطت عددا من الأسلحة والعجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة”.

وفي واجب منفصل، اشارت القيادة الى انها اغلقت (محال للتجهيزات الغذائية، وصالون تجميل، ومطعم، ومعرض اثاث، كوفي شوب) لعدم الالتزام بشروط السلامة والأمان الخاصة بالدفاع المدني والوقاية من الحرائق وذلك في منطقة المنصور بجانب الكرخ”، مبينة انه “تم اعتقال متهم مطلوب قضائياً بعد تدقيق إسمه في قاعدة بيانات المطلوبين “.

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