التجاوزات توقف اعمال صيانة “طريق الموت” في الانبار



2024-07-03

كشف رئيس شعبة زراعة البغدادي بمحافظة الانبار قطري العبيدي، اليوم الاربعاء، توقف اعمال احدى الشركات المنفذة لصيانة وتطوير مشروع طريق الموت الذي يعد من اهم المشاريع الاستراتيجية في الانبار.

وقال العبيدي للوكاله ان “التجاوزات على الطريق الذي يربط مركز مدينة الرمادي بالمناطق الغربية المتمثلة بوجود محال تجارية ومنازل، تحول دون انجاز هذا المشروع”.

واضاف ان” الشركة المنفذة لعملية اكساء الطريق الرابط بين ناحية البغدادي وقضاء حديثة اوقفت اعمالها على خلفية وجود 144 محل تجاري و 15 منزل متجاوز على حرمة الطريق بانتظار ازالتها من قبل الجهات المعنية”.

وأوضح، ان “الحكومة المركزية قامت في وقت سابق بتعويض اصحاب الدور المتجاوزين على حرمة الطريق الرابط بين ناحية البغدادي بقضاء هيت باتجاه قضاء حديثة غربي الانبار”.انتهى/12أ

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