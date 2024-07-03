التخطيط تكشف عن الوقت المستغرق للتعداد السكاني لكل اسرة

كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، عن الوقت المستغرق لإجراء التعداد العام للكسان لكل اسرة.

وقال الهنداوي انه “لاتوجد اي خطة حكومية لفتح التعاقد كموظف لاجراء التعداد السكاني”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التخطيط ان “كوادر الوزارة كافية لاجراء التعداد السكاني “.

وأشار الى، ان “التعداد العام لكل أسرة سيستغرق 50 دقيقة وستكون الأسئلة الكترونية”.

وفي وقت سابق، أعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، عن تشكيل غرفة عمليات خاصة بإجراء التعداد السكاني في العاصمة.

وقال العلوي في كلمة له خلال ترأسه الاجتماع الأول الخاص بالتعداد السكاني بمشاركة مديري التربية والصحة ورؤساء الجامعات وممثلي دوائر التخطيط والأجهزة الامنية وجهات عدة، إن “التعداد العام للسكان الذي أجري عام 1977 كان شاملا حيث ان التحضير له تم لأكثر من عام وكان التعداد شاملاً”، مبينا أن “وزارة التخطيط تضع الخطط لكل جوانب الحياة المتعلقة بالمجتمع العراقي”.

واضاف أن “العودة للتعداد السكاني عام 1977 سنجد بيانات مفصلة، حيث ان عملية تحويل البيانات الى معلومات تأخذ وقتاً طويلاً آنذاك”، مشيرا الى أن “العراق بصدد إجراء تعداد سكاني، حيث تشكلت لجنة عليا وغرفة عمليات لغرض إنجاز جميع المتطلبات والخطوات الممهدة لإجراء التعداد”.وأكد أن “غرفة العمليات تتكون من ممثلي عدة جهات ودوائر خاصة معنية بإجراء التعداد”، لافتا الى أن “مهمة غرفة العمليات تنفيذ تعليمات اللجنة العليا في المحافظة”.

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