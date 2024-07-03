الحسم ينتقد الحلبوسي بشأن تعطيل اختيار رئيس البرلمان: لا يتجاوب مع المكون

أكد القيادي في تحالف الحسم عدنان المرعاوي، أن جميع المبادرات التي طرحت لن ترى النور لعدم تجاوب رئيس حزب تقدم وإصراره على مرشحه محمود المشهداني.

وقال المرعاوي إن، “إصرار حزب تقدم على مرشحه محمود المشهداني جعل الكتل المعارضة لحزب تقدم تصر على ترشيح سالم مطر العيساوي”.

وأضاف، أن “الكتل السياسية المعارضة لحزب تقدم قطعت تفاهمات كثيرة مع الاطار التنسيقي باتجاه دعم سالم العيساوي”.

وأشار القيادي في تحالف الحسم الى، أن “حزب تقدم لم يعد يسجل الكتلة الاكبر كما كان يدعي داخل المكون السني وبات عدد نواب تقدم لا يتجاوز الثلاثين مقعداً”.

وأوضح المرعاوي، أن “اجتماع الإطار يوم امس كان جيد جداً لغياب محمد الحلبوسي عن اجتماع تحالف ادارة الدولة، لاصرار الإطار على حسم منصب رئيس مجلس النواب في الجلسة القريبة المقبلة”.

وختم بالقول، إن “رئيس حزب تقدم يعمل على موضوع الاقلمة من خلال جيوشه في مواقع التواصل الاجتماعي لأنه بات يدرك خسارته منصب رئيس مجلس النواب لوعي الكتل السياسية من المكون السني والكردي”.

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