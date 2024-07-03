الخدمة الاتحادي يوجه بتوزيع حملة الشهادات والأوائل بين دوائر الدولة

وجه مجلس الخدمة العامة الاتحادي، بإنجاز متطلبات توزيع حملة الشهادات والأوائل بين دوائر الدولة والقطاع العام.

وذكر المجلس في بيان، أنه “عقد، جلسته الاعتيادية بالرقم (٢٢) لعام 2024، لمناقشة جدول الأعمال”.

وأضاف البيان، إن “الجلسة شهدت التصويت على عدد من القرارات التي تهم شريحة حملة الشهادات العليا والأوائل”.

واشار إلى أن “المجلس قرر استئناف مقابلات حملة شهادة الماجستير الذين تعذّر عليهم الحضور لإجراء المقابلة وقرر ان يكون نهاية الدوام الرسمي ليوم 18 تموز الحالي موعداً نهائيا لهذا الغرض”.

وأوضح أن “المجلس اطلع على عمل الفرق الخاصة بتوزيع المشمولين بقانوني رقم (٥٩ و ٦٧) الخاصين بحملة الشهادات العليا والاوائل”.

وتابع البيان، أن “المجلس وجه بإنجاز متطلبات المباشرة بالتوزيع على دوائر الدولة والقطاع العام بحسب الاحتياج والاستحداث من الدرجات، ضمن السقوف الزمنية المقرة وعلى وفق السياقات التي تضمن أعلى درجات الشفافية والجدارة المهنية”.

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