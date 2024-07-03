السفيرة الأمريكية: علاقتنا جيدة ومتنامية مع السلطة القضائية العراقية

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانسكي، أن العلاقة جيدة ومتنامية مع السلطة القضائية العراقية، منبهة بمواصلة العمل في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت رومانسكي في تغريدة إنني “اجتمعت اليوم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، كجزء من علاقتنا الجيدة والمتنامية مع السلطة القضائية العراقية؛ لمواصلة عملنا في المسائل القانونية المهمة ذات الاهتمام المشترك لدينا”.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، قد بحث في وقت سابق، مع سفيرة الولايات المتحدة في العراق إلينا رومانوسكي، قضايا قانونية خاصة بتطوير التعاون بين البلدين.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل سفيرة الولايات المتحدة في العراق إلينا رومانوسكي”.

وأضاف أنه “تم بحث عدد من القضايا القانونية الخاصة بتطوير التعاون بين البلدين”.

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