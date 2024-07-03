السوداني وصالح يبحثان الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان العراق

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس الجمهورية السابق برهم صالح الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان العراق.

وذكر بيان حكومي، انه “استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية السابق برهم صالح”.

وجرى، خلال اللقاء، حسب البيان “بحث الأوضاع العامة في عموم البلاد، والإجراءات الحكومية الخاصة بتنفيذ أولويات برنامجها التنفيذي الذي يصبّ في تقديم الخدمات للمواطنين، وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي تنعكس نتائجها على مشاريع التنمية العامة”.

واضاف “كما تطرق اللقاء إلى دعم إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان العراق، المقررة إقامتها في العشرين من شهر تشرين الأول المقبل”.

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