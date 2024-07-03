الصحاف: مد أنبوب البصرة – العقبة جريمة اقتصادية



2024-07-03

وصف المتحدث باسم الحراك القانوني محمد الصحاف ، اليوم الأربعاء ، مد أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة بأنه جريمة اقتصادية بحق الشعب العراقي .

وقال الصحاف للوكاله ، ان “المشروع يخدم المصالح الأردنية اقتصاديا وليست هناك أي منفعة من هذا الأنبوب”.

وأضاف أن” مشروع البصرة – العقبة ليس فيه أي فوائد اقتصادية أو مالية للعراق اطلاقا بل فيه اضرار وأخطار كبيرة مشيرا إلى أن “المشروع يواجه رفضا نيابيا كبيرا في ظل المخاوف الاقتصادية “.

وتابع أن ” المشروع فيه خصومات كبيرة إلى الأردن ولا نعرف ما إذا كان يذهب النفط العراقي إلى الكيان الصهيوني من عدمه “. انتهى / 25 ح

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