المالية النيابية: الأشهر المتبقية غير كافية لصرف مبالغ الموازنة



2024-07-03

توقع عضو اللجنة المالية معين الكاظمي،اليوم الاربعاء، صرف 175 تريليون دينار فقط من موازنة 2024 فيما كشف عن سبب تأجيل بعض المشاريع.

وقال الكاظمي في تصريح ، انه ” بخصوص تأجيل بعض المشاريع إلى موازنة العام المقبل فأنه من المقرر أن إيرادات العراق لعام 2024 تبلغ (140-150) تريليونا غير أن الموازنة التخطيطية التي تم رفعها تصل إلى 211 تريليونا ولا يمكن تمويل هذا الفرق الشاسع بين الإيرادات والإنفاق المخطط لها لذلك تم تأجيل بعض المشاريع إلى موازنة العام المقبل لكون لا توجد إمكانية لتمويلها”.

وبين ان “المدة المتبقية 5 أشهر غير كافية لصرف 211 تريليونا حتى لو كانت متوفرة هذه المبالغ وأتوقع ألا يكون هناك عجزاً في المصروفات”.

واضاف ان “المبلغ المتوقع صرفه خلال هذا العام لا يزيد عن 175 تريليون دينار خاصة وأن المدّة المتبقية من السنة هي خمسة أشهر فقط بالإضافة إلى إيقاف تمويل مشاريع الوزارات ومجالس المحافظات طيلة المدّة السابقة”.

يذكر ان رئيس الجمهورية صادق على قانون الموازنة العامة للبلاد في الاسبوع الماضي. انتهى 25 د

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