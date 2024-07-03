اليونسكو تدعو العالم من أغادير للحفاظ على التربة



الثلاثاء 2024/07/02

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة تحذر على هامش ندوة دولية نظمتها في المغرب من التدهور السريع للتربة.

أودري أزولاي: التربة تضطلع بدور حاسم في الحفاظ على الحياة على الأرض

أغادير (المغرب) – دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، خلال ندوة دولية نظمتها، الاثنين، بمدينة أغادير المغربية “المجتمع الدولي إلى جعل” الحفاظ على التربة “أولوية”، محذرة من التدهور السريع للتربة، مع مخاطر كبيرة على التنوع البيولوجي والحياة البشرية.

ونظمت اليونسكو بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان في أغادير الندوة الدولية تحت شعار “متجذرة في القدرة على الصمود: اكتشاف أهمية التربة في التنمية المستدامة”.

وقالت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أودري أزولاي، خلال اختتام أشغال الندوة، إن “التربة تضطلع بدور حاسم في الحفاظ على الحياة على الأرض. ومع ذلك فهي لا تزال مهملة أو تتعرض لسوء الإدارة في كثير من الأحيان”.

وأطلقت أزولاي بالمناسبة نداء للدول الـ194 الأعضاء في المنظمة لكي تنهض بحماية التربة وبإعادة تأهيلها، مشيرة إلى أن منظمة اليونسكو تقوم أيضا بعدد من الإجراءات من أجل تعويض النقص في المعارف العلمية في هذا المجال.

ولفتت المديرة العامة لليونسكو خلال الاجتماع الذي ضم خبراء وممثلين من أكثر من 30 دولة عضو في المنظمة، إلى أن “منظمتنا التي تمتلك خبرة تمتد على ستين عاما في مجال علوم التربة ستساعد الدول في تحقيق تقدم في المعارف وتدريب المهنيين من أجل التمكن من اتخاذ التدابير اللازمة”.

وبحسب منظمة اليونسكو، فإن التربة السليمة ضرورية للحفاظ على النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي وتنظيم المناخ وإنتاج الغذاء وتنقية المياه. ومع ذلك، فوفقا للأطلس العالمي للتصحر، فإن 75 في المئة منها متدهورة بالفعل، وتؤثر مباشرة على 3.2 مليار شخص. وإذا لم يتغير الاتجاه الحالي فسترتفع هذه النسبة إلى 90 في المئة بحلول سنة 2050.

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