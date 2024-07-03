بئر نفطية مهجورة تبتلع أربعة أطفال بينهم ثلاثة إخوة في البصرة



2024-07-02

لقي أربعة أطفال مصرعهم غرقًا، اليوم الثلاثاء، في حادث مأساوي وقع في منطقة البرجسية التابعة لقضاء الزبير، غربي البصرة أقصى جنوبي العراق.

وأخبر مصدر محلي، ، بإن الضحايا شملوا ثلاثة إخوة، أحدهم طفلة، وجميعهم كانوا من رعاة الأغنام.

وأفاد المصدر، بأن الأطفال تعرضوا للغرق أثناء محاولتهم السباحة في بئر نفطية جافة تُركت فيه مياه بعمق 10 أمتار تحت الأرض.

وأضاف أن الأطفال تجاوزوا الشباك التحذيرية التي وضعت حول البئر لتجنب مثل هذه الحوادث.

وأوضح أنه تم العثور على جثث الأطفال بعد ساعات من البحث المكثف من قبل فرق الإنقاذ المحلية.

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