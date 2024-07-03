برلماني سابق يعلق على صمت حكومتي المركز والاقليم عن الاجتياح التركي لدهوك



2024-07-03

استغرب النائب الاسبق وائل عبد اللطيف، الاربعاء ، من صمت حكومتي بغداد واربيل عن توغل القوات التركية داخل الاراضي العراقية.

وقال عبد اللطيف ، انه “من المستغرب ان نرى المجاملة التي تبديها حكومتي بغداد واربيل للجانب التركي تجاه ما يمارسه من اعمال تضر بالعراق والعراقيين”.

واضاف ان “الجانب التركي مستمر بقطع المياه عن نهري دجلة والفرات في حين ان اغلب الشركات التركية بمختلف اختصاصاتها تعمل داخل العراق بكل حرية وبحماية عراقية”.

وأوضح، ان “القوات التركية اخذت تتوسع داخل الاراضي العراقية خارج الاتفاقية المسموح بها بالدخول لمسافة 30 كم فقط، مؤكدا احتلال القوات التركية لـ 60% من اراضي محافظة دهوك، فضلا عن احتلالها مؤخرا لـ 8 قرى “.انتهى / 25م

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