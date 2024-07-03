بعد نورس العيسى.. كشف انشقاقا جديدا في تقدم



2024-07-03

بعد نورس العيسى.. “المعلومة” تكشف انشقاقا جديدا في تقدم

كشف المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الحسم صلاح الكبيسي، اليوم الأربعاء، عن وجود انشقاق جديد سيطال تقدم بعد نور العيسى وسيعلن عنه في الساعات المقبلة.

وقال الكبيسي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “بعد اعلان انسحاب النائبة نورس العيساوي، ستعلن نائبة أخرى عن انسحابها من تقدم في الساعات المقبلة”، مشيراً الى ان “النائبة من بغداد حصراً وستعلن انسحابها بشكل رسمي بسبب تمرد قيادة تقدم على النواب”.

وتابع ان، ” هناك نائبة أخرى من محافظة الانبار تتفاوض مع حزب اخر لأجل الانسحاب من تقدم”، لافتاً الى ان “على حزب تقدم ان يعي الحقيقة وان الخارطة السياسية لا تتلائم مع طروحاته، فضلاً عن ان الجميع أصبح يعرف من هو الحزب صاحب الأغلبية”.

وأعلنت النائبة عن حزب تقدم نورس العيساوي انسحابها من الحزب والالتحاق بكتلة مبادرة اليوم بشكل رسمي، ومن المتوقع ان يصل أعضاء حزب تقدم بعد الانشقاقات الى 33 نائباً”.انتهى 25 ج

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