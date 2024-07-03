بيان صادر عن المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

بيان

ندين ونستنكر التصريحات التي أدلى بها النائب في الكونغرس الأمريكي مايك والتز، والتي استهدفت شخص السيد فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأساء فيها إلى السلطة القضائية العليا في البلاد.

إن هذه التصريحات تمثل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لسيادة العراق، وتعدياً غير مقبول على أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وإننا إذ نرفض هذا التدخل في شؤون العراق الداخلية، فإننا ندعو إلى بناء علاقات دولية متوازنة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

المكتب الإعلامي للدكتور إياد علاوي

تموز 2024

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