روحاني يهاجم جليلي: لا تصوتوا لسلطان القرارات الأممية



2024-07-02

سارع الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني إلى الرد على انتقادات لاذعة وجهها المرشح للرئاسة سعيد جليلي حول الاتفاق النووي.

وخاطب روحاني الإيرانيين في تسجيل فيديو بثه موقعه الرسمي، قائلاً: «لا تصوتوا لسلطان القرارات الأممية». وقال إن «الاتفاق النووي منع حدوث حرب»، مضيفاً أن «مجموعة 5+1 كانت قد اتخذت قراراً بشأن حرب على إيران».

وتطلق تسمية «5+1» على القوى الكبرى التي وقعت الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، وتضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (روسيا، الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا) بالإضافة إلى ألمانيا.

وقال روحاني: «لولا حضور الناس في انتخابات 2013، لاتخذت مجموعة (5+1) قرار الحرب مع إيران، لقد قال ذلك الرئيس الفرنسي للصحافيين، عندما زرت باريس في 2016».

واتهم روحاني، جليلي بالتسبب في فرض «سبعة قرارات أممية» على إيران، عندما كان أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، وكبير المفاوضين النوويين، في عهد الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد.

وقال روحاني مخاطباً جليلي: «إذا كان الاتفاق النووي سيئاً لماذا المجلس الأعلى للأمن القومي الذي أنت من أعضائه، صادق على الاتفاق». وأضاف: «ما تقوله في المناظرات، لقد قلته عشر مرات في مجلس الأمن القومي، وتم الرد عليك لـ100 مرة، وتعود مرة أخرى لتكرارها».

وأشار روحاني إلى أن حجم خسائر إيران من العقوبات بلغ 700 مليار دولار. وقال: «خلال هذه السنوات الثلاث تضررت البلاد بـ300 مليار دولار؛ أي ألحقوا 1000 مليار دولار ضرراً بالبلاد». وحذر قائلاً: «يجب ألا نصوت لمن ألحقوا 1000 مليار دولار ضرراً بنا».

وجاء رد روحاني بعدما وجه المرشح المحافظ سعيد جليلي انتقادات لاذعة للاتفاق النووي، في المناظرة التلفزيونية مع المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، مساء الاثنين.

وقال جليلي: «كانوا يقولون إنه إذا سمحتم لنا بتنفيذ الاتفاق النووي، فسوف تدور أجهزة الطرد المركزي وستدور عجلة الاقتصاد. ألم يفعلوا ذلك؟».

وتابع: «إيران نفذت أكثر من التزاماتها (في الاتفاق النووي)، لكن ماذا كانت النتيجة؟ الطرف الآخر انسحب وزاد العقوبات من 800 إلى 1500 عقوبة».

وبشأن آفاق المحادثات النووية، قال: «عليهم أولاً أن ينفذوا التزاماتهم، وإذا لم يفعلوا، فيجب ألا نبقى ننتظرهم، ويجب أن نبحث عن فرص أخرى. هم أنفسهم يعترفون بالفشل، لكننا لا نقبل بفشلهم».

وقدم بزشكيان تساؤلات إضافية لخصمه بخصوص الخطط التي سيتبناها للوصول إلى اتفاق نووي، حيث رد جليلي بأنه سيتعامل مع الأمر «بالقوة وليس بالضعف»، دون تقديم تفاصيل.

إلى ذلك، احتجت حملة بزشكيان على التلفزيون الرسمي بسبب طريقة توزيع الأسئلة في المناظرة التلفزيونية، واتهمته بالانحياز للمرشح المحافظ.

ووجه رئيس حملة بزشكيان، علي عبد العلي زاده، رسالة إلى الجهاز القضائي ووزارة الداخلية، ولجنة الانتخابات، والمدعي العام، ومجلس صيانة الدستور، مطالباً إياها بمحاسبة وسائل إعلام حكومية لـ«تدخلها الواضح والصريح» في الانتخابات لصالح المرشح المحافظ سعيد جليلي.

وذكرت وسائل إعلام إصلاحية أن الشكوى موجهة ضد وكالتي «فارس» و«تسنيم» التابعتين لـ«الحرس الثوري»، وكذلك صحيفة «جوان» التابعة للمكتب السياسي في «الحرس الثوري»، وصحيفة «كيهان» المتشددة التي يسمي رئيس تحريرها المرشد الإيراني.

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