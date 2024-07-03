شاهد.. تركيا تهزم النمسا وتتأهل لمواجهة هولندا في ربع نهائي يورو 2024



2/7/2024

ناصر صادق

حقق منتخب تركيا فوزا تاريخيا صعبا 2-1 على نظيره النمساوي، الثلاثاء، ليتأهل لمواجهة هولندا في الدور ربع النهائي لبطولة يورو 2024 المقامة حاليا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو/تموز الجاري.

وتلتقي تركيا في الدور ربع النهائي يوم السبت القادم في برلين مع هولندا التي تأهلت بالفوز 3-صفر على رومانيا في وقت سابق الثلاثاء.

وبالإضافة إلى دوره الدفاعي المتميز في المباراة، سجل المدافع المتألق ميريه ديميرال هدفين لتركيا جاء أولهما بعد 57 ثانية من صفارة البداية محققا ثاني أسرع هدف في تاريخ البطولة.

كما تألق النجم الصاعد أردا غولر، الذي صنع هدفي تركيا من ركلتين ركنيتين حولهما ديميرال في شباك النمسا ببراعة أيضا في الدقيقتين الأولى و59، ثم ردت النمسا بهدف وحيد سجله ميخائيل غريغوريتش في الدقيقة 66.

ورغم التفوق الواضح للنمسا في الاستحواذ على الكرة ووصولها إلى المرمى بشكل أكبر، إلا أن تركيا كانت الأكثر حسما واستغلت الفرص القلية التي سنحت لها أفضل استغلال، كما نجحت في الصمود أمام وابل الهجمات النمساوية الشرسة بفضل بسالة المدافعين وتألق الحارس ميرت جونوك الذي تصدى ببراعة لعدة هجمات خطيرة منها هدفين شبه محققين من انفراد وضربة رأس في الدقيقة الأخيرة من الوقت بديل الضائع.

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