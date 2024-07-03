كردستان ترد على كتاب للمحكمة الاتحادية عن توطين رواتب موظفيها

رحبت حكومة إقليم كردستان، برد المحكمة الاتحادية بشأن مسألة توطين رواتب موظفي الإقليم.

وقالت الحكومة في بيان إنها “ترحب بكتاب رئيس المحكمة الاتحادية المتضمن إجابة على رسالة لرئيس حكومة الإقليم، حيث نص الكتاب على حرية متقاضي الرواتب في إقليم كردستان، إسوة بأقرانهم في باقي أنحاء العراق، بتوطين رواتبهم في أي مصرف خاص أو عام يرغبون به، وذلك ضمن إطار المصارف المشاركة في هذه العملية”.

وأضافت أن “كتاب المحكمة الاتحادية يمثل خطوة إيجابية ومنصفة، مما سيتيح لمتقاضي الرواتب في الإقليم حرية الاختيار في تحديد المصرف الذي يرغبون بتوطين رواتبهم فيه”.

وتابعت الحكومة انها “ستواصل العمل وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي، وعلى المصارف المشاركة في مشروع (حسابي) مواصلة العملية بموجب هذه التعليمات، بحيث يجب أن يتم تسجيل جميع متقاضي الرواتب في الإقليم في هذه العملية بحلول نهاية العام الجاري”.

ويبدو ان حكومة كردستان قرأت اجابة المحكمة الاتحادية على انها ضوء اخضر سينعش مشروع حسابي، حيث لن تفرض بغداد التوطين لدى المصرف العراقي للتجارة على سبيل المثال، وكذلك ستكون هناك حرية باختيار المصرف.

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