لهذه الأسباب مهرجان فينسيا يُكرِّم سيغورني ويفر بجائزة الأسد الذهبي

سنوات هامة في تاريخ سيغورني ويفر عام 1977: ظهرت ويفر في أول أدوارها وكان دوراً ثانوياً في فيلم “Annie Hall”، وهو فيلم كوميدي من تأليف وودي آلن. عام 1979: صعدت ويفر إلى الشهرة عندما أدت دور إلين ريبلي في فيلم “Alien”. عام 1988: فازت بجائزتي غولدن غلوب، ودخلت التاريخ بحصولها على هذه الجائزة كونها أول ممثلة تحصل على جائزتي غولدن غلوب في نفس العام؛ فازت في فئتي أفضل ممثلة وأفضل ممثلة مساعدة. عام 1997: ضمن لها أداؤها الفائق في دراما “The Ice Storm” الفوز بجائزة البافتا وترشيح لجائزة غولدن غلوب. عام 2001: تم تكريمها بجائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي. عام 2008: أسندت ويفر صوتها إلى أفلام الرسوم المتحركة بالكمبيوتر، “Wall-E” و”The Tale of Despereaux”.

