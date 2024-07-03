لهذه الأسباب مهرجان فينسيا يُكرِّم سيغورني ويفر بجائزة الأسد الذهبي



أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بنسخته الـ81، والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء 27 أغسطس على أن يستمر حتى 7 سبتمبر 2024، عن تكريم الممثلة الأمريكية المرشحة لجائزة الأوسكار 3 مرات؛ سيغورني ويفر بجائزة الأسد الذهبي المرموقة، وذلك لإنجازاتها مدى الحياة.

هذا ما قالته سيغورني ويفر عن ترشحها الجائزة



أعربت الفنانة سيغورني ويفر عن فخرها وسعادتها بهذا التكريم من مهرجان عريق مثل مهرجان فينيسيا، وقالت: “يشرفني حقاً أن أحصل على جائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر من بينالي فينيسيا. إن الحصول على هذه الجائزة هو امتياز أتشاركه مع جميع صانعي الأفلام والمتعاونين الذين عملت معهم على مر السنين. أقبل هذه الجائزة بفخر؛ احتفالاً بكل مَن ساعد في إخراج هذه الأفلام إلى الحياة”.

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قرار تكريم المهرجان لسيغورني ويفر برئاسة ألبرتو باربيرا



فيما يتعلق بتكريم سيغورني ويفر، قال مدير مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ألبرتو باربيرا: “إن سيغورني ويفر لديها عدد قليل من المنافسين. وبفضل تدريبها المسرحي الكبير، حازت على إعجاب الجمهور الكبير من رواد السينما مع فيلم Alien “كائن فضائي” للمخرج ريدلي سكوت، وسرعان ما أصبحت شخصية رمزية في الثمانينيات. خلال ذلك العقد، كونت صورة بطلة غير مسبوقة في نوع أفلام الحركة، قادرة على منافسة الممثلين الذين، حتى تلك اللحظة، سيطروا على الأفلام الملحمية وأفلام المغامرات. لم تكن راضيةً عن كونها قد شقت طريق الممثلات القويات، واصلت الممثلة بلا توقف بحثها عن هوية شخصية. لقد تحدت شخصيتها باستمرار من خلال اختيارات تراوحت بين أفلام النوع والأفلام الكوميدية والأفلام الفنية وأفلام الأطفال، وهي علامات جانبية سعت إلى تقييدها بدور أيقونة منتصرة في عصر ريغان. باعتبارها متعاونة حقيقية، بدلاً من مجرد أداة مرنة في يد المخرج، ساهمت في نجاح أفلام جيمس كاميرون، بول شريدر، بيتر وير، مايكل أبتيد، رومان بولانسكي، إيفان ريتمان، مايك نيكولز، أنج لي، والعديد، في كل مرة تفرض سمة الشخصية المعقدة- المتناقضة في بعض الأحيان ولكنها أصلية دائماً- على حضورها الكاريزمي. تتمتع بمزاج رائع، وقادرة على التحرك برقة ولكن دون هشاشة، وقد خلقت صورة امرأة واثقة من نفسها وحازمة، وديناميكية وحازمة؛ وفي الوقت نفسه، مع ظلال مختلفة لا نهاية لها، فإنها تسمح لحساسيتها الأنثوية المغناطيسية بشكل مكثف بالتسلل من خلالها”.

وتابع: “إن جائزة الأسد الذهبي لإنجاز مدى الحياة هي مجرد تكريم لنجمة قامت ببناء الجسور بين دور السينما الفنية الأكثر تطوراً والأفلام التي تتفاعل مع الجمهور بطريقة صريحة ومبتكرة، مع الحفاظ على وفائها لنفسها”.

سيغوري ويفر ومسيرة فنية حافلة



قدمت الأمريكية سيغورني ويفر العديد من الأدوار الشهيرة في هوليوود وحصلت على العديد من الأوسمة والجوائز والترشيحات لمساهمتها في الصناعة. اسمها الحقيقي سوزان ألكسندر، واتخذت اسمها المعروف حالياً سيغوري عندما كانت في سن الـ14، نسبةً إلى إحدى شخصيات رواية “غاتسبي العظيم”.

كانت بدايتها مع التلفزيون من خلال الإعلانات التجارية والأدوار الثانوية. وجاء انطلاقها من خلال فيلم الخيال العلمي Alien عام 1979 للمخرج ريدلي سكوت، حيث جسدت دور “إلين ريبلي”، ثم انطلقت في مسيرة فنية ومهنية طويلة قدمت من خلالهما أكثر من 60 فيلماً. بين عامي 1986 و1997، ظهرت في ثلاثة أجزاء أخرى من فيلم “Aliens” ولعبت أيضاً دوراً مهماً في مسلسلي “Ghostbusters” و”Avatar”. كما قامت بأدوار على شاشة التلفزيون. استضافت S.N. مرتين؛ قام بالتعليقات الصوتية للعديد من الرسوم المتحركة؛ عملت في العديد من الأفلام الوثائقية. وأعطت صوتها للكتب الصوتية والموسيقى التصويرية وألعاب الفيديو.

بالإضافة لعملها الفني، سيغورني هي داعمة أساسية لعدة قضايا وهي الرئيسة الفخرية لصندوق ديان فوسي للغوريلا. كما أنها لفتت الانتباه الدولي إلى الأضرار التي لحقت بموائل المحيطات بسبب الصيد بشباك الجر في أعماق البحار.

تزوجت من المخرج المسرحي جيم سيمبسون عام 1984 ولديهما ابنة.

الجوائز والترشيحات لويفر

خلال مسيرة فنية طويلة ترشحت ويفر لثلاث جوائز أكاديمية (أوسكار)، وسبعة جوائز غولدن غلوب، وثلاث جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا)، وأربع جوائز إيمي برايم تايم، وجائزة توني واحدة، وجائزة مكتب الدراما.

سنوات هامة في تاريخ سيغورني ويفر



عام 1977: ظهرت ويفر في أول أدوارها وكان دوراً ثانوياً في فيلم “Annie Hall”، وهو فيلم كوميدي من تأليف وودي آلن.

عام 1979: صعدت ويفر إلى الشهرة عندما أدت دور إلين ريبلي في فيلم “Alien”.

عام 1988: فازت بجائزتي غولدن غلوب، ودخلت التاريخ بحصولها على هذه الجائزة كونها أول ممثلة تحصل على جائزتي غولدن غلوب في نفس العام؛ فازت في فئتي أفضل ممثلة وأفضل ممثلة مساعدة.

عام 1997: ضمن لها أداؤها الفائق في دراما “The Ice Storm” الفوز بجائزة البافتا وترشيح لجائزة غولدن غلوب.

عام 2001: تم تكريمها بجائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي.

عام 2008: أسندت ويفر صوتها إلى أفلام الرسوم المتحركة بالكمبيوتر، “Wall-E” و”The Tale of Despereaux”.

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