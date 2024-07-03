ماشاء الله! هل تصدقون.. العراق خامسا عربيا بالسعادة!

من جمالية الروح في الذات العراقية ولو للحظات في حياة العراقي كل يوم, هي المزاح وحب تكوين النكتة وإختلاق الفرح والبسمة قبل أن ينطفأ وميض بريق سردها! هذا العراقي ولا احب الدراسات الاستراتيجية لوجود الملل وإرتفاع مستوى الكآبة… منذ الخمسينات وقبلها يعيش ضنكا معيشيا غريبا واتكلم عن عامة الشعب بالمحصلة الإحصائية اما حقبة نظام صدام فيكفي لمؤشر السعادة أن نكتة واحدة ضد القائد الضرورة تمحق وتسحق كسيول النار كل من تداولها وسمعها او صمت ولم يكتب عنها! لنعرف مؤشر السعادة العظيم حينها منذ 1968 ولحد سقوط النظام!

والآن في العراق تضخيم للمناصب))) وكإنما التضخيم والتفخيم والتصخيم)) وعذرا لسوادوية الكلمة! يضفي هالة من هالات السمو النفسي المخادع كالسراب!

اعرف عندنا في العراق رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان!! ولكن لماذا استراتيجي؟ وهل هناك ضرورات عسكرية وحضارية وبيئية وبنيوية وإثنوغرافية..؟ هذا الشهوق اللفظي الاستراتيجي!! لااعلم لماذا هل هو صعود لجبال الهملايا ام الهبوط على سطح كوكب زحل؟ مهمة المركز جيدة مثلا..يبين ان العراق يحتل المركز الرابع….عربيا في عمالة الاطفال! بعد اليمن والسودان ومصر! وتصل النسبة 4.9% في الفئات العمرية الصغيرة! ماشاء الله! الشكر لله ان كل حكومات الوطن ال…لم ولن تهتم بالموضوع… كما بين المركز… بدون اللفظ الاستراتيجي لاني أكره التنظير…دعوة الحكومة لإيجاد حلول لظاهرة الطلاق التي وصلت كما نشروا احصائيات… الى 143000 حالة طلاق خلال عامي 2022 و2023 بواقع 9 حالات في الساعة الواحدة!! وسكت المركز عن حالات الانتحار! الان الموضوع الذي يهمني والذي استلقيت عليه إنفجارا من الضحك… نشر المركز(ان العراق احتل المرتبة 98 على مستوى العالم والخامسة عربيا بين أسعد الدول.

).

اٍسأل اي عراقي هل تصدق؟؟نحن ضمن ال5 العرب بالسعادة))) ماشاء الله! على ماذا اعتمدوا في الترتيب الناري اللهبي للسعادة؟ قالوا.. ان مؤشر السعادة العالمي يعتمد مرتبة الدولة بناء على مؤشرات متنوعة مثل الناتج المحلي للفرد، دعم الرعاية الاجتماعية، متوسط العمر الصحي المتوقع، حرية اتخاذ خيارات الحياة الخاصة، كرم عامة السكان، وتصورات مستويات الفساد! الناتج المحلي الان البطالة تقتل كل أمل والجامعات الحكومية والاهلية سنويا ترسل الاف الطلبة الى المجهول بسبب البطالة وعدم توفر فرص العمل وهذه سعادة قصوى للعوائل وأبنائها! اما الرعاية الاجتماعية الحمد لله حتى بلدان مثل الصومال وزنجبار واكتبها للمزاح ذهب لها مرضانا! للعلاج والتشافي وإن العراقي هنا يبيع بيته إذا تمرض احد عنده لانه لاتوجد رعاية إجتماعية! اما الحريات فالصمت افضل والكرم طبع عراقي شاهق وأصيل نعم! اما مستويات الفساد؟؟؟ الافضل الصمت لانك تخاف سقوط شهاب من كوكب نبتون عليك! وتخاف ان تنشق الارض لعفاريت تمزق جسدك إذا تكلمت عن الفساد!

السعادة بعيدة عن العراقيين بدون ترتيب, السعادة في إلغاء المولدات والتلوث البيئي, السعادة في نظام طبي عظيم شاهق السعادة, في توظيف الخريجين او توفير فرص عمل في شركات تصقل مواهبهم! السعادة, في توفير الكهرباء 20 سنة لم يتم توفيرها! السعادة ,في توفير سكن لائق لكل مواطن السعادة في رواتب لاتجعل رب الدار محتارا بتوفير لقمة العيش السعادة في توفير قروض ميسرة دون مكاتب وسيطة لكل مواطن السعادة بتقليص الموت! وأسبابه الدولة مسؤولة عنه بنسبة 75%! السعادة في توفير كل الفواكه والخضروات والالبان من بلد السواد ومنع الاستيراد! السعادة , توفير نظام تربوي حقيقي..السعادة..في العراق ضحكة خيالية ومنصب توزيري يحمل وزر كل الحكومات! الإطالة تجعلك ايضا غير سعيد! سأسكت وانا ايضا لن لن وهي للنفي التأبيدي.. لن أكون سعيدا!لم أقل كل ما أردت سرده!!

عزيز الحافظ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط