مجلس الوزراء: تخصيص أراضٍ سكنيَّة للموظفين الجيولوجيين

2024-07-03

أشاد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال ترؤسه الجلسة الاعتياديَّة لمجلس الوزراء التي عُقدت، أمس الثلاثاء، بالملاكات التربويَّة كافة بمناسبة انتهاء الامتحانات الوزاريَّة للصفوف الإعداديَّة المنتهية، مثمِّناً جهودهم التي بذلوها في تأمين سبل نجاح عمليَّة الامتحانات، كما أشاد بالجامعات والكليات الحكوميَّة والأهليَّة التي استضافت طلبة السادس الإعدادي وتوفير التسهيلات اللازمة لأداء امتحاناتهم.

وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنَّ المجلس وافق على منح مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن سمة دخول اعتيادية عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية، ولمدة شهرين.

وفي سياق الاستعدادات لاستقبال الوافدين للمشاركة في الزيارة الأربعينية، وافق المجلس على ما جاء بكتاب محافظة واسط في 2- تموز- 2024 بشأن تأجير مساحة (50) دونماً في ناحية زرباطية، استثناءً من المادة (39) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة.

وقرَّر المجلس تخصيص منحة سنوية قدرها (150) مليون دينار عراقي، إلى نقابة الجيولوجيين، لدفع أجور موظفي ونشاطات مكتب الأمانة العامة لاتحاد الجيولوجيين العرب، وتمليكها قطعَ أراضٍ لإقامة مقرات لها، وإضافتها إلى عضوية مجلس البناء العراقي.

وفي السياق، وجَّه رئيس الوزراء بأن تتولى وزارة الداخلية أخذ الإجراءات اللازمة للسماح بقبول خريجي الأقسام الجيولوجية في دورات معهد التطوير الأمني والإداري، وأن تتولى البلديات في المحافظات كافة تخصيص أراضٍ إلى الموظفين الجيولوجيين بالتنسيق مع النقابة.

وأقرَّ مجلس الوزراء توصيات لجنة وضع ضوابط وآليات منح إجازات إنشاء المختبرات الإنشائية واعتمادها ومراقبتها، مع تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك.

ووافق مجلس الوزراء على زيادة رأسمال الشركة العراقية للخدمات المصرفية، بمبلغ (10.036.750.000) دينار، محسوباً على حساب احتياطيّ التوسعات.

كما أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي تتضمّن الموافقة على محضر اجتماع اللجنة التنسيقية، بخصوص استثناء عقود الأسمدة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود.

ووافق المجلس على تحمّل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، نفقات إطعام العاملين والمستلزمات المعيشية والفنية والطبية لفرق K9، وتكاليف مواد الصيانة المتعلقة بأجهزة السونار وفحص الحقائب لمدة شهر واحد.

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