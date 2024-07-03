مجلس نينوى يصوت على رؤساء الوحدات الادارية و”البارتي” يعده “انقلاباً”

صوت مجلس محافظة نينوى على تغيير رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة، في جلسة شهدت مقاطعة كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف نينوى الموحدة.

وقالت مصادر مطلعة، إن “مجلس محافظة نينوى صوت في جلسته التي عقدت في الخامسة عصراً على إجراء التغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة”.

وبينت المصادر ان “التصويت تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16) مقعدا وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (4 مقاعد)”.

واشارت المصادر الى ان “التصويت تم على غالبية رؤساء الوحدات الإدارية وتغييرهم”.

من جانبه اعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المجلس ان “ما جرى هو التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية”.

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في المجلس احمد الكيكي، إن “ما جرى اليوم من التصويت على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية هو انقلاب على القانون وعلى التوافقات السياسية”.

وأوضح الكيكي أن “أعضاء الحزب الديمقراطي في المجلس قاطعوا جلسة اليوم لأنها مخالفة للقانون ووفق ما حددته المادة 7 من قانون المحافظات لسنة 2008 والتي خولت المحافظ بترشيح المناصب العليا وترشيح ثلاث شخصيات للمجلس يجري التصويت من قبل الاعضاء على احد المرشحين”.

وكان رئيس تحالف مستقبل نينوى وعضو المجلس محمد هريس قد كشف، يوم الثلاثاء، ان المجلس سيختار قريباً رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة.

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