منح العراق جائزة مكافحة الاتجار بالبشر: مفهومها في القرآن الكريم (ح 5)

الدكتور فاضل حسن شريف

تكملة للحلقة السابقة جاء عن مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي مقاصد الشريعة الإسلامية الكلية ومكافحة الإتجار بالبشر للكاتب فايز حسن: التعامل بقصد الاستغلال: أيًا كانت صوره، بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة، هذه ضمن أعمال الإتجار بالبشر، كوسائل استغلال الأطفال في المواد الإباحية، أو الممارسات المشابهة للرق أو التسول، أي شخص يجلب مجموعة من الأطفال ليقفوا في إشارات المرور، أو استئصال الأعضاء، أو الأنسجة البشرية أو جزء منها. هذا بالنسبة لفكرة الجريمة، الميزة في هذه الجريمة أنه لا يعتد برضاء المعتدي عليه، فقد جاء النص صراحة: (لا يعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال بأي صورة من صور استغلال البشر، متى استخدمت أية وسيلة من وسائل لا يعتد به). ولو كان طفلًا لا يشترط أيضًا استخدام الوسائل، لأن القانون عمل استثناء للأطفال حتى يتم حماية الطفولة. وقبل صدور هذا القانون تم تعديل قانون الطفل وقانون العقوبات لإدخال هذه الجريمة، أما هذا القانون فقد جمع كل هذه الأفكار. جاء أيضًا في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن، وصدر هذا البروتوكول سنة 2000م، وصدق عليه كثير من الدول ومنها مصر، ويحتوي على الأصول الدولية لهذه الجريمة. وهذه الجريمة حتى تقع طبقًا لما جاء في هذا البروتوكول والقانون المصري يلزم أن يكون هناك فعل، كنقل ناس أو استقبال ناس، أما الوسائل مثل أن تستخدم القوة معهم، أو تهدد بها أو تستغل السلطة، واحد من الناس يستغل سلطته بجلب مجموعة من الناس ويهددهم إذا لم يقوموا بالتسول، أو لم يقوموا بممارسة جنس مقابل أموال، هذه صورة من صور استغلال السلطة، أو استغلال ضعف، مثل طفل أو امرأة من النساء لديه عيب من العيوب، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية، أما الغرض فيتمثل في الاستغلال الجنسي، السخرة، العمل القسري، أو نزع الأعضاء أو الأنسجة. فهذه الجريمة لها ثلاثة أركان: الأفعال، الوسائل، الغرض، والغرض هو الاستغلال. وجريمة الإتجار بالأطفال لا يشترط فيها الوسيلة، حيث إن هناك فرقًا بين الإتجار بالأطفال والإتجار بالأشخاص.

تكملة للحلقة السابقة جاء في موقع صيد الفوائد عن خطبة: جريمة الاتجار بالبشر للشيخ محمد بن ابراهيم بن سعود السبر: حرم الإسلام العضل وهو منع الزوجة من الزواج بالكفء الذي ترتضيه، قال الله تعالى:”وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ”. وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض). وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن). كما جاءت شريعة الإسلام بتحريم نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه الآخر ابنته، أو يزوجه أخته، على أن يزوجه أخته وليس بينهما صداق. عن ابن عمر: ” أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار”. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا شغار في الإسلام”. وفيما يتعلق بشأن الطفل في الإسلام فقد حرم المتاجرة بالأطفال بهدف التبني، خلافاً لاتفاقية حقوق الطفل وبعض القوانين الوضعية في الشرق والغرب، فالتبني لا يجوز في الإسلام كل أنسان يدعى لأبيه ذكراً كان أو أنثى قال الله تعالى: ” ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ”. وكان التبني في الجاهلية معروفاً، كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد، فلما أنزل الله الآية نسب إلى أبيه زيد بن حارثة، واستقرت الشريعة بأنه يجب أن ينسب الناس إلى آبائهم، وأنه لا يجوز التبني لأي إنسان، أما التربية والرعاية فلا بأس إذا ربى ولد غيره وأحسن إليه على أنه ينسب لأبيه لا إليه فلا بأس بذلك، أما أن يقال: ولد فلان، وليس ولد فلان فلا يجوز مطلقاً. والشواهد والحوادث كثيرة التي تدل على اهتمام الإسلام بالطفل قبل أن يظهر إلى الحياة وهو جنين في بطن أمه، فجعل الدية في الاعتداء عليه وقتله في بطن أمه، وجرَّم إجهاضه بعد نفخ الروح فيه، وهذا مالم تصل إليه كلُّ الاتفاقيات والإعلانات العالمية والمواثيق حتى اليوم..ناهيك عن حق الحضانة والرضاعة والنفقة. وجريمة الاتجار بالبشر الآن تتسربل بصور عديدة مارستها المجتمعات الجاهلية في القديم والحديث فقد مارس الغرب والدول الأوربية هذا السلوك الجاهلي مع الزنوج، والهنود الحمر، وفي الدول التي استعمروها فمارسوا أبشع صور التمييز العنصري في حقهم كما كان في جنوب أفريقيا إضافة إلى ظهور عصابات المتاجرة بالأطفال والنساء، ناهيك عن استغلال هذه العصابات للكوارث الطبيعية والحروب لممارسة نشاطها الاجرامية.

تكملة للحلقة السابقة جاء في موقع الألوكة الاجتماعية عن الاتجار في البشر من قضايا العصر ورؤية الإسلام العلاجية في ضوء القرآن والسنة للكاتب أحمد فتحي النجار: لمحة تاريخية عن المشكلة قبل الإسلام: كانت تقاس الهزيمة بمقياس واحد وهو مدى دمويتها وعدد ما خلفته من قتلى، وأسرى أحراراً كانوا أو من العبيد الذين يساقون إلى هذه الحروب سوقاً، والأسرى في كل الأحوال يصل بهم المطاف إلى أن يكونوا سلعة تباع في الأسواق حبذا عندما يكونون أحراراً ليتجرعوا كؤوس الذل والمهانة، وكانت أسواق الرقيق عامرة دائماً ببضائعها الآدمية، والنخاسين والسماسرة يروجون لبضائعهم بمهارة فائقة فيُعرّون الأجساد، ويكشفون العورات دون تورع، ودون أن يكون لمن سقطوا في براثن هذه الهاوية مجرد الأمل في الخلاص من ذل العبودية والرق، فكان الموت ينتظر دائماً من يفكر في ذلك، والسيوف الباترة تلتهم رقاب من يغضب عليهم السادة والوجهاء والأولياء، والعذاب الأليم يصب فوق رأس من يقع في أتفه الأخطاء، حتى دخل الإسلام فهذب النفوس، وروض العقول، وحد الحدود، وأحق الحقوق وجعل للإنسان قيمة وشأن حتى ولو كان يعاني ذل العبودية والرق، فقدم له الحقيقة الفطرية التي كان يجهلها الإنسان بأنه رغم ضعفه، وزلاته، وكبواته، وتجبره أو أحياناً أو تجبر الآخرين عليه، فإنه سيظل خليفة لله في الأرض مادامت الحياة، موكول إليه أمر إصلاحها وعمارتها، وأن الله لا يرضى الظلم ولا الجور، وأنه سيتقبله في عباده الصالحين عندما يحق الحقوق ويرفع المظالم، وقدم له دستوراً سماوياً لا يعتريه الخلل، ولا يفوته أمر من أمور الدنيا إلا وقد شمله بنصوصه وآياته، وليعمل من خلال نصوصه التي لم تنطق عن هوي. وعندما أنصتت العقول والقلوب كان الأمر العظيم الذي جعل البداوة المنغلقة تتفتح وتتقبل، والإنسانية البلهاء تدرك معنىً آخر لرسالة جديدة مجالها الخير الكبير جداً للإنسانية، والقبائل الباطشة المتناحرة تصبح جبهة متحدة في وعيها للحياة وللتاريخ الذي رأت بدايته في انطلاقة هذه الرسالة وهذا الدين الجديد، لم تكن من قبل خارج التاريخ الذي صاغته بلا إنسانية في أغلب أحيان ذاك الزمان، ولكنها باتت محوراً فيه، وتهيأت للإمساك بزمامه في شتى المناحي، حين أخذ بها الإسلام في رؤيته الشمولية إلى تعميق تجربتها وتوسيع مداها الكوني لا سيما بعد انتشار الفتوحات التي غيرت صورة العالم خلال سنوات قليلة من الزمن. الأشكال والصور التي تمارس ضد الضحايا اليوم حسب التقارير الدولية: تتنوع الأشكال والصور التي تمارس ضد البشر باعتبارهم ضحايا هذه التجارة في الوقت المعاصر، وتصل إلى درجة الحدة التي تمارس فيها أقسى وأقصي أنواع الدموية والعنف الموجه، وفي هذا النوع يُقتاد الأفراد دون تفرقة بين جنس أو سن ليدخلوا المجازر الغير رحيمة التي تُمزق فيها الأجساد إلى أجزاء وأعضاء تباع، أو توضع تحت إمرة من هو في حاجة لاستبدال عضو من أعضائه أو جزء من أجزائه من أثرياء العالم المتجبر الذي ارتضى لأقرانه من بني الإنسان أن يكونوا بضاعة رخيصة تباع وتشتري بأبخس الأثمان وهذا النوع الدموي يعرف اصطلاحاً ب (تجارة ونقل الأعضاء البشرية). أما عن الأشكال الأكثر إنتشاراً والأقل دموية وعنفاً رغم أننا لا يمكن أن نشك أن الدم والعنف قد يكون أحد وسائل الإجبار والإتجار، لأن المُمارس ضدهم من الآدميين يعتبرون البضاعة الأرخص وقد لا تنجو هذه البضاعة الثمينة من الاعتداءات الدامية، فما زالت تنبض بالحياة وتتمتع بالمظهر الآدمي، ولهذا يمكن استغلالها في التجارة الجسدية والجنسية فتستغل الفتيات والنسوة والكثير من الأطفال في تجارة الجنس والدعارة، وسوق الإباحية التي تتعاظم وتتزايد على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية بشكل مخجل يجعل ممن لا يسعى للمواجهة والعمل للقضاء عليها مذموماً، متورطاً، أما عن الصور التي ضخت في جيوب أولئك الأشرار الأموال التي تخطت 32 مليار دولار حسب تقارير منظمة العمل الدولية، فهي النتيجة المباشرة لأسباب كثيرة مما ذكرناها والتي جعلت من الإنسان سليباً مستعبداً مستغلاً لأنه تحت وطأة الحاجة الدميمة وعجلة الأيام التي لا تتوقف، فتمزق الأكباد جوعاً ومشقة، ليصير الإنسان هو أيضاً البضاعة والوقود الحي الذي يستمد به المتغطرسين من الأقران قوتهم وقدرتهم وتماديهم في البطش والعبث بالمقدرات الإنسانية شاملة، فتُشترى طاقاتهم ومجهوداتهم لعدد كبير من الساعات في منظومة العمل الإجباري والقسري دون مقابل لأسباب متنوعة، أو بمقابل بخس لا يسمن ولا يغني من جوع.

جاء في موقع انبض لماذا اختارت واشنطن تكريم العميد مصطفى الياسري؟ وأين يقف العراق في مسألة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مقارنة بغيره من الدول؟ نال العراق حصة لافتة من التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالبشر، الذي يصدر قائمة بالدول التي تبذل جهوداً لمكافحة هذه الظاهرة وتلك التي لا تبذل جهوداً كافية، بنظر واشنطن. ويبحث تقرير العام الحالي 2024 بعمق في الدور المتنامي للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر. وبحسب كلمة وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن فإن “شبكات الاتجار بالبشر تستهدف ضحاياها حول العالم وتجندهم عبر الإنترنت، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، ومنصات الألعاب أيضاً”. قد تؤدي تصنيفات الدول المتورطة في الاتجار بالبشر، إلى فرض عقوبات عليها أو سحب المساعدات الأميركية المخصصة لهذه الدول. ومن الدول المدرجة على القائمة السوداء هذا العام، 13 دولة متهمة أيضا بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر وهي أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وسوريا وتركمانستان. أشاد التقرير بدور العراق في مكافحة الاتجار بالبشر، كما جرى تكريم العميد العراقي مصطفى الياسري، المسؤول عن مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية العراقية، وقدّم له بلينكن شهادة تكريم. الياسري كُرّم إلى جانب 10 شخصيات من دول أخرى، على هامش إطلاق التقرير في العاصمة الأميركية واشنطن. بحسب التقرير “عمل العميد الياسري بشجاعة في وزارة الداخلية العراقية لمكافحة الاتجار بالبشر طوال حياته المهنية المخصصة للدفاع عن الفئات الأكثر ضعفاً في العراق”. كما قام بتحسين جهود الحكومة العراقية بشكل كبير في مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالنساء، بعد أشهر فقط من تعيينه في مارس 2023 مديراً لمديرية مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية. وبحسب التقرير، فإن الياسري وبمساعدة من وزارة الداخلية العراقية، قام فور تسلمه منصبه بزيادة الموارد الحكومية المخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر، وتعيين نساء مسؤولات وموظفات في مجال الاتجار بالبشر لتقديم مساعدة أفضل للضحايا وتعيين ضباط تحقيق ومسؤولين جدد على دراية بهذا النوع من الجرائم. بالتعاون مع القضاء العراقي، وضع الياسري إستراتيجية لتحديد الضحايا بشكل أكثر دقة، وعمل على معالجة الاستغلال الجنسي.

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