نيجيرفان بارزاني: حزب العمال وراء حرائق أربيل وكركوك

أصدر رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني بياناً، حول إعلان وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة داخلية إقليم كردستان عن القبض على المتورطين في حوادث الحرائق التي اندلعت في أربيل وكركوك.

وأكد بارزاني في بيانه، أن التحقيقات واعتقال المتهمين لم تكن عملاً أحادياً، بل كانت نتيجة تعاون مشترك بين إقليم كردستان وبغداد.

وأوضح أن نتائج التحقيقات أظهرت تورط حزب العمال الكردستاني في هذه الأعمال، مشيراً إلى عدم وجود أي دليل يربط الاتحاد الوطني الكردستاني كحزب بهذه الأفعال.

وأشاد بارزاني بالتنسيق الوثيق بين السلطات في إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون المشترك لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما دعا إلى ضرورة تعزيز الجهود لمكافحة الأعمال التخريبية التي تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

يذكر أن الحرائق التي اندلعت في محافظات أربيل وكركوك قد تسببت في أضرار كبيرة، ما استدعى تكثيف الجهود لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.

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