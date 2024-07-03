يا من كنتُ شفيعا للفقراء و أنيسا للأغنياء : نص نثري مفتوح

بقلم مهدي قاسم

باغتنا الصيف عاجلا كهدير بركان منفلت من مجراه ،

تاركا الربيع شاحبا في منتصف الطريق ،

يلملم في كيسه المثقوب أعشابه اليابسة ووروده الذابلة ،

مذهولا من سرعة قدوم الصيف الذي كان غالبا شفيعا للفقراء و أنيسا منعشا للأغنياء ..

ولكنه جاء هذه المرة محمولا على عربات الجحيم ،

يوزع على بلدات وقرى و مدن ناعسة هداياه الساخنة من سعير ولهيب ،

مغلفة بأشعة شمس قائظة كأنفاس المواقد الحمراء المتقدة شررا ،

شمس متدلية بقرب شديد على رؤوس البشر كما لو أنها على وشك ارتطام رهيب بأديم الأرض بشظايا ضخمة من لظى متطايرة ..

صيف تصاحبه صحارى على ظهور جياد من رياح الخماسين ،

بمواكب من سحابات غبار وجحافل رمال تصطك بين الأسنان وتستوطن مدرجات الحلق وبين الجفون ..

آه منك أيها الصيف المشاغب و المعربد حرارة حارقة ،

حقا آه منك وألف آه ! ..

يا من كنت شفيعا للفقراء وأنيسا للأغنياء ..

وبينما أضحيت الآن أمطارا هاطلة من جحيم تمطر حمما غليانة على رؤوس الجميع .

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