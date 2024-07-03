يورو 2024.. هولندا إلى ربع النهائي بسهولة وتألق نجم ليفربول



2024-07-02

غاكبو مسجلا هدف اللقاء الأول لهولندا

وصل المنتخب الهولندي لربع نهائي بطولة كأس أوروبا “يورو 2024″، بعد انتصاره على نظيره الروماني بنتيجة 3-0، مساء الثلاثاء، في مباراة دور الـ16 من البطولة المقامة في ألمانيا.

وعانى منتخب رومانيا أمام سرعة وتنظيم “الطواحين الهولندية”، التي سيطر نجومها على اللقاء منذ انطلاقه.

وسجل للمنتخب الهولندي كودي غاكبو، بتسديدة رائعة، في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، أضاف دونيل مالين الهدف الثاني في الدقيقة 83، وحسم التأهل، مستغلا تمريرة من غاكبو صاحب الهدف الأول.

وعزز مالين النتيجة بهدف ثالث، بعد مجهود فردي من منتصف الملعب، في الدقيقة 93.

وتألق في اللقاء من “الطواحين” نجم ليفربول الإنجليزي، كودي غاكبو، الذي عانى كثيرا ولاقى انتقادات من جماهير “الريدز” خلال الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الانتصار، عاد المنتخب الهولندي لربع نهائي بطولة “يورو”، بعد غياب عن هذا الدور لـ16 عاما كاملة، منذ بطولة “يورو 2008” في سويسرا والنمسا.

وسيواجه المنتخب الهولندي في ربع نهائي “اليورو”، السبت المقبل، الفائز من لقاء النمسا وتركيا، والذي سيقام لاحقا الثلاثاء.

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