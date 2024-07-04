الأزمة الأخلاقية و التقهقر نحو البدائية والكهفية !

بقلم مهدي قاسم

أخذت شرائح وفئات اجتماعية واسعة حتى ضمن المجتمعات الغربية تحس و تشعر بعمق و فداحة الأزمة الأخلاقية المنفلتة لهذا العصر التقني المجنون بعدما أخذت هذه الأزمة وسرعة تفاقمها تهمين على سلوك جماعي واسع في تلك المجتمعات إذ يبدو لها يوما بعد يوم أن الحضارة البشرية ــ وهنا لا نقصد التعميم المطلق ــ قد تقهقرت متراجعة إلى المستويات الحيوانية الكهفية الغابرة بسبب وحشية النظام الرأسمالي المحوّل حتى الثوابت والقيم الاجتماعية الأصيلة إلى سلعة للربح ، بأي شكل من الأشكال ، ولكن بالأخص تحت تأثير انتشار ثقافة النيو ليبرالية الفردانية والأنانية الكاسحة لكل ميادين ونواحي الحياة و لاسيما من خلال التقنيات المتطورة لوسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي وفروعها المرئية والفضائيات الموجودة في معظم البيوت غربا و شرق وحتى في أجهزة الهاتف الذكي .. ولكن الطامة الكبرى إن كل هذا يجري تحت راية الحرية المنفلتة بغرائز حيوانية لتكون تبريرا أو ذريعة لهذه ا التقهقر و الارتداد الكيفي نحو الكهفية البدائية ولكن تحت ورقة التوت المزّوق للتحضر والعصرنة المزعومتين ، وكأن الحركة التنويرية التي قادها فلاسفة فرنسيون ورأسهم روسو وفولتير قد أصبحت عديمة القيمة وبلا معنى !..

فمن هنا رد الفعل المتجسد بتزايد شعبية الأحزاب اليمينية الشعبوية الأوروبية يوما بعد يوم الرافضة لهذه القيم والأخلاقيات الليبرالية المنحطة ،أجل تزايد شعبية واسعة وإلى حد قد وصل بعض من هذه الأحزاب إلى السلطة وبعضها في وصولها القريب إلى قمة السلطة والبرلمان .

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