الإطار التنسيقي يكشف تفاصيل اجتماعه مع بارزاني



2024-07-03

عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً يوم الاربعاء، استضاف خلاله الزعيم الكوردي مسعود بارزاني والوفد المرافق له، والذي يزور العاصمة بغداد.

وذكر بيان للإطار عقب الاجتماع، إنه تم استعراض آخر التطورات السياسية والامنية في المنطقة والعالم، “وشدد المجتمعون على اهمية توحيد الموقف الوطني تجاه مختلف القضايا التي تتعلق بمصلحة العراق، كما جرى التأكيد على اهمية استمرار الجهود القصوى لحل مشكلة انتخاب رئيس مجلس النواب ومساعدة القوى السياسية المعنية بحلها”.

وعبر المجتمعون عن ضرورة الوقوف بوجه التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم وتسوير العراق منها، والتعاون في ذلك.

وفيما يتعلق بالتحالف الدولي اتفقت جميع الأطراف داخل الاجتماع على اهمية انهاء مهام التحالف الدولي وتغيير شكل العلاقة الى صورة اخرى من صور التعاون على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بحسب البيان.

وابدى المجتمعون رغبتهم في متابعة القضايا العالقة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والإسهام في حلها بموجب القانون والدستور.

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