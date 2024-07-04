السوداني: الرئيس بارزاني زعامة وطنية مهمة لها دور كبير في العملية السياسية



2024-07-03

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أهمية زيارة الرئيس مسعود بارزاني إلى بغداد، ووصفه بالـ “زعامة وطنية مهمة لها دور كبير في العملية السياسية”.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الرئيس بارزاني، والوفد المرافق له.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض جملة من المواضيع على الصعيد الوطني، وسير تنفيذ الحكومة لبرنامجها الخدمي والاقتصادي والإصلاحي، وسبل المضي في استكمال البناء المؤسساتي للدولة، وفق الدستور والقانون، وإرساء المزيد من التنظيم في الملفات الإدارية والتنفيذية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق، في مختلف المجالات والملفات، والتعاون لضمان وصول الخدمات إلى المواطنين في كل ربوع العراق، كما جرى التباحث في التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة وانعكاس هذه التداعيات على الأمن والاستقرار الاقليميين.

وعبر السوداني عن ترحيبه بزيارة الرئيس بارزاني، مؤكداً بأن الحكومة ماضية بفتح فرص التنمية وآفاق المستقبل، وبما يعود بالخير على أبناء شعبنا في كل مكان بالخير والرفاهية والازدهار.

من جانبه قدم الرئيس مسعود بارزاني شكره لـ رئيس مجلس الوزراء على تعاونه، معرباً عن تقديره لدوره في تذليل العقبات مع الاقليم.وأقام السوداني مأدبة غداء على شرف الرئيس بارزاني والوفد المرافق له، بحضور عدد من رؤساء وممثلي مختلف القوى السياسية.

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